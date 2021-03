Les fidèles japonais ont prié pour leur sécurité et celle de leurs familles dimanche en marchant pieds nus avec des moines bouddhistes sur des charbons ardents lors d’un festival annuel près du mont. Takaosan. La marche sur le feu était plus tendue que d’habitude car les participants devaient porter des masques et maintenir une distance sociale en raison de la pandémie de coronavirus. Le festival était également limité à 1 000 participants. L’année dernière, il n’était pas ouvert au public à cause de la pandémie de COVID-19.

