Les devises asiatiques chuteront pendant au moins un autre trimestre alors que la Fed augmente: EIU

Ces derniers mois cependant, les banques centrales de Thaïlande et des Philippines ont cédé et ont commencé à relever leurs taux.

Les devises asiatiques continueront probablement de s’affaiblir pendant un autre trimestre – sinon plus, à mesure que les taux d’intérêt américains augmenteront, a déclaré l’Economist Intelligence Unit.

L’EIU a déclaré qu’elle s’attend à de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en novembre et décembre, bien que “le risque augmente que les augmentations de taux se produisent à un rythme plus rapide que nous ne le prévoyons actuellement”.

Le contraste entre le resserrement de la Fed et l’assouplissement monétaire dans certaines économies asiatiques, comme le Japon et la Chine, signifie que le dollar américain serait plus dynamique et qu’il y aura plus de pression à la baisse sur les devises asiatiques.

“Alors que la Réserve fédérale signale une approche plus belliciste de la politique monétaire pour freiner l’inflation, les devises asiatiques ont prolongé leurs pertes face au dollar américain en septembre”, a déclaré jeudi le groupe économique dans une analyse.

“Nous nous attendons à ce que la pression sur les devises asiatiques dure encore un trimestre, voire plus.”

L’indice du dollar américain, qui mesure le dollar américain par rapport à un panier de devises, s’est renforcé de 15 % depuis le début de l’année, selon les données d’Eikon de Refinitiv.