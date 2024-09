Les Devils vont signer un contrat de trois ans avec Dawson Mercer

9h38 : L’accord de Mercer comprend uniquement le salaire de base, PuckPédia Il gagnera 3 millions de dollars en 2024-25, 4,75 millions de dollars en 2025-26 et 4,25 millions de dollars en 2026-27. Cela signifie qu’il a droit à une offre de qualification de 4,25 millions de dollars à l’expiration de son contrat en 2027.

07h06 : Les Devils et l’attaquant agent libre restreint Dawson Mercer ont conclu un accord de trois ans d’une valeur de 12 millions de dollars, Darren Dreger de TSN rapports vendredi. Cela représente un impact de 4 millions de dollars sur le plafond salarial.

Mercer, qui aura 23 ans le mois prochain, était l’un des quatre RFA notables qui n’avaient toujours pas signé après le début des camps d’entraînement dans toute la ligue plus tôt cette semaine. Nikita Alexandrov (Bleus), Cole Parfait (Jets), et Jérémy Swayman (Les Bruins) restent sans contrat parmi les agents libres qui ont enregistré beaucoup de temps dans la LNH la saison dernière.

Le 18e choix au classement général de 2020 vient de connaître une année difficile, ce qui facilite les négociations en vue d’un accord de transition plutôt que de débourser de l’argent pour un pacte à long terme comportant plus de risques pour l’équipe. Le natif de Terre-Neuve-et-Labrador a tout de même réussi à atteindre la barre des 20 buts, mais a enregistré les plus bas résultats de sa carrière en matière de passes décisives (13), de points (33) et d’évaluation (-26).

Mercer est un tireur talentueux, ayant réussi 14,3 % de ses 449 tirs au but au cours de sa carrière de trois ans. Il s’est également montré très endurant : il n’a pas encore raté un seul match depuis ses débuts dans la LNH lors de la soirée d’ouverture de la saison régulière 2021-22.

Bien qu’il soit un centre naturel, Mercer a passé la plupart de son temps sur l’aile dans la LNH. C’est en partie parce que les Devils ont Nico Hischier et Jack Hughes Mercer est resté dans le top 2 de la ligue en raison de ses deux meilleurs pivots, mais aussi à cause de ses difficultés dans les mises en jeu. Il s’améliore à cet égard, remportant 119 de ses 265 mises en jeu l’année dernière (44,9% FOW), mais affiche toujours un taux de victoire en carrière de 39%.

Il a montré des signes de son potentiel offensif, marquant 56 points en 2022-23 lors de la campagne renaissante de 112 points du New Jersey. Ses chiffres de production et de possession ont principalement augmenté et diminué en fonction du bilan de l’équipe, donc avec les Devils prêts à revenir à la compétition d’après-saison au printemps prochain, attendez-vous à un rebond de Mercer.

directeur général Tom Fitzgerald Les Devils ont déclaré qu’ils étaient proches d’un accord il y a plus d’un mois, mais qu’il a fallu beaucoup de travail pour le finaliser. Il y avait des rapports quasi quotidiens au cours des derniers jours selon lesquels les Devils et Mercer travaillaient fébrilement pour le faire signer et l’amener au camp d’entraînement le plus rapidement possible.

Après avoir affiché une moyenne de 17 minutes et 13 secondes par match la saison dernière, un sommet en carrière, y compris un temps considérable au sein des deux unités spéciales, Mercer cherchera à conserver un rôle plus constant dans le top six à forces égales en 2024-25. Il a beaucoup bougé l’année dernière, n’enregistrant pas plus de 100 minutes de temps de glace avec un seul groupe de coéquipiers. par MoneyPuck. Les premières lignes de rush au camp d’entraînement, tenant compte des places réservées, suggèrent qu’il pourrait ouvrir la saison aux côtés de Hughes et Timo Meier.

Les Devils ont maintenant 976 000 $ d’espace de plafond salarial projeté avec une place ouverte dans leur effectif après la signature de Mercer, selon PuckPédiaCe chiffre suppose que le défenseur Luc Hughes commencera la saison dans la réserve standard des blessés avec une blessure à l’épaule, et non dans la réserve des blessés à long terme.

En maintenant le plafond salarial de Mercer à 4 millions de dollars, les Devils pourront disposer d’une liste complète de 23 joueurs lors de la soirée d’ouverture sans avoir besoin de placer Hughes sur LTIR pour libérer de l’espace sous le plafond salarial. Santeri Hatakka est le candidat le plus susceptible de jouer le rôle de défenseur supplémentaire dans l’effectif de la LNH après avoir enregistré deux passes décisives et une cote de +5 en 12 matchs en marge de l’action pour le New Jersey la saison dernière.

Un contrat de trois ans ne permet pas à Mercer d’accéder à la free agency sans restriction. Il sera toujours sous le contrôle de l’équipe lorsque son contrat expirera après la saison 2026-27.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de USA Today Sports.