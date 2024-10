Les Devils remportent le premier match, Askarov dans la AHL et Pearson signe avec Vegas (5 octobre) – DobberHockey

La rondelle est officiellement tombée vendredi lors de la saison régulière de la LNH, le New Jersey battant Buffalo par un score de 4-1 à Prague. Un certain nombre de nouveaux Diables ont fait une excellente première impression avec leur nouvelle équipe dans ce match, c’est donc sur cela que je vais me concentrer ici.

Disputant son premier match avec les Diables, Stefan Noesen a marqué le premier but de la saison dans la LNH. Noesen a été utilisé sur le troisième trio avec Erik Haula et Ondrej Palat tout en patinant également lors du deuxième avantage numérique.

Comme mon ami fan des Devils l’a dit, tu ne peux pas t’arrêter Johnathan Kovacevicvous ne pouvez qu’espérer le contenir. Également à ses débuts avec les Devils, Kovacevic a aidé sur le but de Noesen, puis a marqué le deuxième but du match. Blessures à Luc Hughes et Brett Pesce a permis à Kovacevic de jouer un rôle plus important qu’il ne le ferait normalement, puisqu’il a enregistré 20:29 dans ce match.

Rester sur la ligne bleue, Seamus Casey a fait ses débuts dans la LNH et a obtenu des minutes en avantage numérique avec la deuxième unité Simon Némecjouant 13 minutes au total. En plus d’avoir un nom étonnant, Seamus a été choisi 46ème au total en 2022, le même repêchage où Nemec a été choisi deuxième au classement général. Casey n’a que 20 ans, il sera donc probablement lié à la AHL une fois que Hughes pourra revenir. Il a certainement un brillant avenir et pourrait être pris en compte dans les ligues des gardiens. Pour en savoir plus, consultez son Profil de Dobber Prospects.

Acquis dans le Alexandre Holtz commercer avec Vegas, Paul Cotter a marqué un but dans un filet désert et a ajouté une passe décisive. Cotter a été un buteur modeste tout au long de sa carrière, mais il s’intéresse aux ligues de bangers car il peut accumuler les coups sûrs. Cotter a réussi en moyenne environ trois coups sûrs par match au cours des deux dernières saisons à Vegas.

En ce qui concerne les nouveaux Diables, j’ai gardé le meilleur pour la fin. Jacob Markstrom a stoppé 30 des 31 tirs auxquels il a fait face pour aider sa nouvelle équipe à remporter la victoire. L’un de ces arrêts concernait la bande-annonce. Les Devils ont amélioré leurs gardiens de but en acquérant Markstrom, ce qui rend leurs chances en séries éliminatoires beaucoup plus brillantes que la saison dernière.

Les deux équipes joueront à nouveau tôt aujourd’hui, probablement peu de temps après que j’ai publié ceci. Préparez votre programmation extrêmement tôt… peut-être la veille au soir… ou ne la changez même pas à partir du vendredi. Sauvegardes Devon Levi et Jake Allen commencera probablement ce match après Markstrom et Ukko-Pekka Luukkonen joué lors du premier match.

–

Après avoir raté tout le camp d’entraînement en raison d’une blessure, Iaroslav Askarov a été envoyé dans la AHL. Cela signifie que les Sharks continueront probablement avec le tandem de gardiens de but Mackenzie Blackwood et Vitek Vanecek pour démarrer la saison. Les deux gardiens vétérans sont des UFA et devraient être des appâts commerciaux pour les Sharks en reconstruction d’ici la date limite, alors attendez-vous à voir Askarov dans la LNH à un moment donné cette saison. De toute façon, j’hésiterais à rouler avec n’importe quel gardien des Sharks cette saison.

Un autre joueur sur une prise de force a fait partie de l’équipe. Un jour après la signature des Flames Tyson Barrieles Golden Knights ont signé Tanneur Pearson à un contrat d’un an de 775 000 $. Pearson a subi une grave blessure à la main lors de sa dernière saison avec les Canucks en 2022-2023, il est donc bon de le voir se battre pour prolonger sa carrière dans la LNH. Même s’il a connu une solide pré-saison avec deux buts et une passe décisive en quatre matchs, Pearson est probablement destiné au top 6 avec Vegas.

Jack Campbell est inscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH et en sera absent pour une durée indéterminée. Campbell a signé un contrat d’un an avec les Red Wings après que les Oilers ont racheté son contrat. Bonne chance à Campbell, qui apparaît comme un gars facile à encourager.

Une blessure qui m’a manqué hier, Matt Boldy (bas du corps) n’a pas joué vendredi, mais il espère être prêt pour le match d’ouverture de la saison du Wild jeudi. Boldy a été blessé trois jours après le début du camp d’entraînement et n’a pas joué du tout pendant la pré-saison.

–

Pour la deuxième saison consécutive, j’ai été invité à la ligue Fantasy Puck Content Creators. Le projet en direct a été achevé mardi, et Nate d’Apples & Ginos a enregistré en vidéo.

La notation et les réglages se trouvent au début de la vidéo. Vous trouverez ci-dessous l’équipe que j’ai constituée, avec quelques commentaires sur mes choix et mon processus de réflexion.

1. (7) Cale Makar (COL – D) – Je débattais entre Makar et son coéquipier Mikko Rantanen ici. Rantanen était le joueur le mieux classé selon Yahoo. J’ai opté pour Makar comme défenseur le plus performant. Nate a aimé ce choix, donc je suppose que c’est assez bien pour moi. Rantanen est tombé à 10èmeNate admettant qu’il préférait Kirill Kaprizov à 9 heuresème sur Rantanen. En passant, KK était sous-évalué par Yahoo à mon avis.

2. (18) William Nylander (TOR – RW) – C’était entre Nylander et Elias Pettersson. Je suppose que je suis un peu plus préoccupé par le temps de recharge de Pettersson à la fin de la saison dernière que par celui de Nylander.

3. (31) Igor Shesterkin (NYR – G) – Je savais que j’étais dans un repêchage avec Nate et d’autres partisans du Zero G, et j’ai toujours dit que les gardiens de premier plan comme Shesterkin et Connor Hellebuyck peuvent être choisis s’ils tombent au troisième tour. Les gardiens tombant plus loin que la normale pourraient apporter une grande valeur dans ce format. Ma stratégie est de zaguer quand l’autre zigzague. Voyons si ça marche. Hellebuyck est allé plus tard au troisième tour, avec Juuse Saros repêché au début du quatrième tour. Ai-je commencé la course aux gardiens en choisissant Shesterkin comme premier gardien de but ?

4. (42) Sébastien Aho (CAR – C) – Je voulais un buteur et il me semblait être l’option la plus sûre possible. Il devrait être bon pour 35 buts et 80 points supplémentaires.

5. (55) Chris Kreider (NYR – LW) – Je ne le choisirais pas aussi haut dans une ligue à points purs. Les coups sûrs augmentent sa valeur, tandis que cette ligue récompense les buts (6) un peu plus que les passes décisives (4).

6. (66) Carter Verhaeghe (FLA – C, LW) – C’est peut-être la première fois que je sélectionne Verhaeghe dans une ligue, car j’ai mis du temps à m’adapter à lui lorsqu’il est arrivé pour la première fois en Floride. Il compte au moins 30 buts et 70 points au cours de saisons consécutives et fait désormais partie du meilleur avantage numérique des champions de la Coupe Stanley.

7. (79) Sergueï Bobrovski (FLA – G) – Encore une fois, j’essaie de valoriser le gardien de but. Ce choix se retournera contre lui s’il n’a plus rien dans le réservoir après deux courses jusqu’à la finale. Il a un ADP de 40, mais c’est le genre de repêchage dans lequel les gardiens tombent.

8. (90) Nicolas Suzuki (MTL – C) – Ce choix rapportera vraiment des dividendes si Suzuki parvient à atteindre la barre des 80 points. Avec Cole Caufield et Juraj Slavkovsky sur la ligne supérieure, je pouvais le voir se produire.

9. (103) Noah Hanifin (VGK – D) – J’avais besoin d’un défenseur, car je n’en avais choisi qu’un jusqu’à présent (Makar). En revoyant la vidéo, je vois beaucoup de D-men choisis dans les tours 4 à 6. J’ai cherché partout et j’ai trouvé le d-man qui devrait être sur le meilleur avantage numérique de Vegas. Ils ont beaucoup investi en lui, il aura donc toutes les chances de réussir.

10. (114) Brock Boeser (VAN – RW) – Boeser devrait connaître une certaine régression cette saison, donc je ne suis pas amoureux de ce choix. Pourtant, l’aile droite est mince et son ADP était beaucoup plus élevé. Trop haut, en fait. Pourtant, je suis un fan des Canucks et j’ai l’impression de ne pas recruter suffisamment de Canucks dans mes différentes ligues. Même quand je dis à tous ceux qui veulent m’écouter de ne pas être trop fan des joueurs de leur équipe préférée dans les ligues fantastiques.

11. (127) Rasmus Andersson (CGY – D) – Je ne suis pas non plus ravi de ce choix, mais je cherchais un autre défenseur. Voyons s’il peut retrouver le chemin du meilleur avantage numérique à Calgary.

12. (138) Matveï Michkov (PHI – RW) – Je ne suis pas très attaché aux recrues lors des repêchages d’une seule saison. Pourtant, Michkov semble pouvoir être magique cette saison. Il est mon choix pour le Trophée Calder lorsque les prédictions de la saison des scénaristes seront publiées.

13. (151) Gustav Forsling (FLA – D) – Devenu largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, Forsling peut-il traduire ce succès dans les ligues fantastiques ? Il n’a qu’une quarantaine de points, mais il pourrait fournir des périphériques décents avec beaucoup de temps de glace. Son ADP de 95 était cependant bien trop élevé. Nouvellement acquis Adam Boqvist a reçu les meilleures minutes en avantage numérique au cours de la pré-saison, ce qui pourrait indiquer dans quelle direction le jeu de puissance va évoluer.

14. (162) Colline Adin (VGK – G) – Cela devait être un bon choix car Nate commençait à s’inquiéter un peu de ne pas avoir de gardien, mentionnant Hill en particulier. Je vais devoir travailler sur une offre commerciale. Sinon, je sais qu’il joue beaucoup de soirs où Shesterkin et Bobrovsky ne jouent pas. Je le sais grâce au Outil Même Nuit.

15. (175) Coupeur Gauthier (ANA – LW) – Une super recrue qui joue dans la meilleure équipe hors soirée… comment ne pas aimer ?

16. (186) Anze Kopitar (LA – C) – La régression liée à l’âge finira par frapper. Mais comment dire qu’il n’atteindra plus les 70 points ?

17. (199) Filip Hronek (VAN – D) – Dernier choix, alors allons-y avec un Canuck de plus. Mais en ce qui me concerne, il est droppable s’il n’est pas associé à Quinn Hughes.

Dans l’ensemble, je pense que j’ai bien fait. Ce n’était pas mon meilleur repêchage, mais c’était normal compte tenu du niveau de compétition. Voyons comment cela se passe. Même si le tirant d’eau n’est pas terrible, ce sera à moi de trouver des micros à fil de renonciation solides.

–

