Les Devils infligent à l’Utah la première défaite de la saison inaugurale grâce au blanchissage de 20 arrêts d’Allen

Il s’agissait du 25e blanchissage d’Allen en carrière dans la LNH et le premier depuis qu’il a réalisé 22 arrêts pour les Canadiens de Montréal lors d’une victoire de 4-0 contre les Blackhawks de Chicago au Centre Bell le 14 février 2023.

« Je veux dire, la victoire est la partie importante, et le blanchissage est un bonus pour moi à ce stade de ma carrière », a déclaré Allen. « Honnêtement, les gars m’ont rendu la tâche assez facile pour la plupart. J’ai réalisé quelques arrêts difficiles, mais ils ont fait un excellent travail. »

Nico Hischier et Seamus Casey ont chacun inscrit un but et une passe décisive, et Stefan Noesen a marqué pour les Devils (4-1-0).

« Je pense que c’est un effort très solide de notre part », a déclaré Hischier. « Nous savions qu’ils étaient chauds, qu’ils se sentaient bien dans leur peau, donc nous savions que nous devions être prêts. Ils ont acquis beaucoup d’habileté, beaucoup de vitesse, donc je pense que nous avons fait du bon travail pour éliminer cela et nous en tenir à notre plan de match. Si nous jouons notre hockey, nous sommes une très bonne équipe.

Karel Vejmelka a réalisé 30 arrêts pour Utah (3-1-0), qui avait remporté les trois premiers matchs de sa saison inaugurale en marquant 16 buts et à égalité au meilleur avantage numérique de la LNH (42,9 pour cent). C’est allé 0-en-4 contre les Diables.

« [New Jersey] « J’ai vraiment bien joué », a déclaré l’entraîneur de l’Utah, André Tourigny. « Ces gars de l’autre côté sont bien entraînés. Ils savent quel genre de menace nous représentons. Lors de nos trois premiers matchs, j’ai parlé de combien nous sommes allés à l’intérieur pour obtenir des rebonds et des pourboires. Si vous ne les obtenez pas, vous n’aurez pas le suivant. »

Le plus remarquable des six arrêts d’Allen en première période est survenu contre Alex Kerfoot avec son gant sur un tir instantané depuis l’enclave à 3:34.

« Au début, ce n’était pas joli, mais nous avons juste trouvé notre jeu », a déclaré Allen. « Nous sommes restés patients, puis le jeu de puissance a finalement eu son opportunité et en a profité au maximum (2 en 7). Les gars étaient prêts. Je pouvais dire quand ils sont arrivés aujourd’hui. Parfois, les matchs de l’après-midi sont un peu bizarres, vous J’ai connu des départs lents, mais j’ai senti dans le vestiaire que les gars étaient prêts à partir. »