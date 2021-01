NEWARK, NJ: Les Devils du New Jersey ont re-signé l’attaquant d’agent libre restreint Jesper Bratt pour un contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans.

Le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a annoncé l’accord dimanche, quatre jours avant l’ouverture de la saison à domicile contre les Bruins de Boston.

Le Bratt, âgé de 22 ans, gagnera un peu plus de 2 millions de dollars cette saison et 3,45 $ la saison prochaine.

Bratt a mené le club dans des buts à force égale avec 15 et a établi des sommets en carrière avec 16 buts et 101 tirs la saison dernière. Le Suédois a inscrit 37 buts et 63 passes en 185 matchs avec le New Jersey.

Bratt a été sélectionné par le New Jersey au sixième tour du repêchage 2016 de la LNH. Il a été signé par l’équipe le 12 mai 2017 et a fait ses débuts dans la LNH le 7 octobre contre le Colorado où il a marqué son premier but en carrière et une aide.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports