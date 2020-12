Cuberpunk 2077 de CD Projekt Red a été l’un des lancements de jeux les plus en vogue en 2020. Cependant, le lancement tant attendu a ses propres problèmes. Beaucoup de problèmes. Alors que les joueurs de console et PC de nouvelle génération n’ont pas signalé autant de problèmes, ceux qui jouent à Cyberpunk 2077 sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One de génération précédente ont signalé une foule de problèmes tels que les baisses de fréquence d’images, le gel de l’écran et, surtout, les graphismes inférieurs à la moyenne. (une vidéo de jeu récente montre que le jeu fonctionne avec une résolution de 900p sur PS4 et 1188p sur PS4 Pro) entre autres problèmes. Alors que les rapports continuent d’affluer sur des personnes trouvant des problèmes dans le jeu presque tous les jours, les développeurs ont publié une déclaration admettant que le jeu aurait pu être amélioré sur les consoles de la génération précédente. Dans la déclaration, les développeurs de CD Projekt Red se sont excusés pour la gêne occasionnée et ont promis un correctif dans un proche avenir. De plus, les développeurs ont promis un remboursement complet pour ceux qui ne sont pas prêts à attendre les correctifs.

Les développeurs ont publié la déclaration via le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077. « Tout d’abord, nous aimerions commencer par vous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur des consoles de base de dernière génération avant sa première et, par conséquent, de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat », indique le communiqué. . En outre, la déclaration continue en promettant que les développeurs corrigeront les bogues et les plantages et amélioreront l’expérience globale. La société a déclaré que la première série de mises à jour avait été publiée et la suivante dans les 7 prochains jours. « Attendez-vous à plus, car nous mettrons fréquemment à jour chaque fois que de nouvelles améliorations sont prêtes », a déclaré la société. Les développeurs ont déclaré qu’après les vacances, Cyberpunk 2077 verra deux gros correctifs, le premier étant déployé en janvier et le second en février 2021. Ensemble, ils devraient résoudre les problèmes les plus importants auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de dernière génération. « Nous vous informerons du contenu de chaque patch avant leur sortie », a ajouté le communiqué.

Cependant, la déclaration indique que le jeu ne ressemblera toujours pas à ce qu’il fait sur un PC haut de gamme ou des consoles de nouvelle génération, mais sera une expérience plus proche qu’elle ne l’est actuellement. Le communiqué indique également que ceux qui ne sont pas satisfaits du jeu sur leurs consoles et ne veulent pas attendre les mises à jour peuvent opter pour le remboursement de leur copie. Pour les jeux numériques, les développeurs ont déclaré que les utilisateurs peuvent le retourner respectivement dans le système de remboursement du PSN ou de la Xbox. Pour la version en boîte, les développeurs de CD Projekt Red ont déclaré que les utilisateurs peuvent d’abord essayer d’obtenir un remboursement dans le magasin où ils ont acheté le jeu, et si cela ne fonctionne pas, ils peuvent écrire à helpmerefund@cdprojektred.com et ils le feront. de leur mieux pour vous aider. La société a déclaré que les utilisateurs pouvaient obtenir un remboursement pour leur jeu jusqu’au 21 décembre (une semaine à partir d’aujourd’hui).

La déclaration se termine en disant que les joueurs sur PC recevront également des mises à jour et des correctifs réguliers qui amélioreront progressivement le jeu.

Depuis le jour du lancement (10 décembre), les joueurs de Cyberpunk 2077 sur consoles PlayStation 4, consoles Xbox One et PC se plaignent des bugs et problèmes majeurs du jeu. Certains ont même continué en disant que le jeu était « injouable » sur les consoles de la génération précédente. Alors que la plupart des rapports disent que le jeu est vraiment bon, la quantité de bugs en fait une expérience très frustrante à jouer sur les consoles de la génération précédente.