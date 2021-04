Avec l’évolution continue des téléviseurs haute définition, les mondes affichés sur nos écrans de télévision deviennent plus réalistes que jamais. Les téléviseurs 8K, qui représentent le nouveau standard de la télévision haut de gamme, maximisent l’immersion en offrant une haute définition si vive que c’est comme si les utilisateurs regardaient les scènes sous leurs yeux.

Cette résolution incroyablement nette a été rendue possible par l’amélioration des semi-conducteurs dans les téléviseurs. Capables d’activer les fonctions permettant une résolution plus nette, ces solutions sont le DTV SoC (Digital TV System on Chip), T-CON (Timing Controller) et DDI (Display Driver IC). Samsung Newsroom s’est entretenu avec les développeurs de S6HD820 (qui a ouvert la porte à 8 nm1 DTV SoC), S6TST21 (le premier T-CON 8K 120 Hz de l’industrie) et S6CT9BC (un DDI avec une vitesse maximale de 8 Gbps) pour entendre l’histoire de l’innovation invisible derrière ces solutions.

Du DTV SoC au DDI – Envoi de signaux vidéo aux écrans

Contrairement au passé où les téléviseurs n’étaient utilisés que pour regarder des émissions, le rôle de la télévision s’est progressivement élargi au fil du temps. Ces jours-ci, nos téléviseurs deviennent une plate-forme qui nous permet également de jouer à des jeux, de s’entraîner et de faire un large éventail d’autres activités. Alors que les gens s’attendent à une gamme plus diversifiée de fonctionnalités de leurs téléviseurs, un standard plus élevé de fonctionnalités premium est également apporté aux téléviseurs.

Les téléviseurs sont des périphériques de sortie pour le contenu, ce qui rend un niveau élevé de qualité d’image crucial pour la satisfaction des utilisateurs. Les signaux numériques subissent généralement trois étapes avant d’être affichés. Tout d’abord, le SoC DTV reçoit des données compressées à partir de diffusions ou d’Internet, extrait les données pour les convertir en vidéo et envoie la vidéo et l’audio à l’écran et aux haut-parleurs. Le T-CON reçoit ensuite les données vidéo traitées et les renvoie au DDI avec un minutage minutieux pour assurer un fonctionnement fluide. Enfin, le signal numérique envoyé au DDI est converti en un format analogique et la vidéo est affichée sur l’écran du téléviseur.

Simplification du SoC DTV avec « One Chip » et amélioration de la fonction NPU

Le SoC DTV, qui reçoit les données vidéo d’un câble ou d’un décodeur, est également appelé «le cerveau du téléviseur». Hansoo Seong, qui fait partie de l’équipe de développement DTV SoC, explique que «Le DTV SoC extrait les signaux audio et vidéo séparément du flux d’entrée compressé. Il fournit ensuite la fonction qui ajuste les données audio et vidéo en fonction de chaque scène affichée. »

Alors que la qualité d’image a évolué du standard 4K au standard 8K, le rôle du DTV SOC est devenu plus important. Les développeurs de Samsung se sont engagés à trouver une solution qui prendrait en charge la résolution 8K tout en réduisant la consommation d’énergie en même temps. Une NPU (Neural Processing Unit) a été appliquée au SoC DTV afin que la technologie AI puisse être appliquée à l’amélioration globale de la qualité de l’image et du traitement audio. Cette technologie a conduit à une sortie d’affichage beaucoup plus précise. En plus de cela, le SoC DTV a été intégré à un IC de mise à l’échelle2 pour améliorer l’efficacité énergétique.

Le plus gros obstacle à la création du 8 nm1 DTV SoC, connu sous le nom de S6HD820, était l’ingénierie complexe requise pour intégrer deux circuits intégrés dans une seule puce et le problème de surchauffe qui en résultait. «Plus les performances de la NPU sont élevées, plus l’apprentissage de l’IA est renforcé, ce qui conduit à de meilleures performances TV. Mais cela rend également les semi-conducteurs beaucoup plus complexes à concevoir et entraîne une surchauffe plus sévère », a déclaré Hansoo Seong. «Nous avons travaillé dur pour trouver le bon équilibre pour éviter une surchauffe excessive et avons finalement réussi à optimiser la solution.»

L’évolution de T-CON: de deux puces 60Hz à une seule puce 120Hz

Le T-CON prend les données vidéo du SoC DTV et les convertit en fonction des demandes du DDI. «Plus la taille du panneau est grande et plus la résolution est élevée, plus le rôle du T-CON devient important», a déclaré Junghyun Lim, qui a participé au développement du dernier T-CON 8K de Samsung. «La vitesse de transmission des données du T-CON est également importante lorsqu’il s’agit de transmettre rapidement des données vidéo haute résolution au DDI.»

Avec l’amélioration de 4K à 8K, la résolution de l’écran augmente de quatre fois. Ainsi, la quantité de données à envoyer quadruple également, ce qui signifie que la vitesse du T-CON doit également être améliorée. L’équipe de développement a résolu le problème de surchauffe qui accompagne l’augmentation rapide des vitesses en appliquant un nouveau processus de nœud et en simplifiant les puces. De plus, les deux puces 8K 60Hz ont été intégrées pour devenir un S6TST21.

Les systèmes précédents nécessitaient quatre semi-conducteurs dans les téléviseurs 8K, y compris le SoC DTV, le circuit intégré de conversion ascendante2 pour 8K et deux T-CON. Le nouveau système a réduit la quantité totale de semi-conducteurs requis à deux en combinant le DTV SOC et l’IC de mise à l’échelle.2 en une seule solution et fusionner les deux T-CON en un seul. Ces changements ont rendu beaucoup plus facile la conception des cartes requises.

L’intégration DDI augmente les vitesses et réduit le nombre de puces

Le DDI est responsable de la dernière étape avant l’affichage de la vidéo. C’est là que les données numériques reçues du T-CON sont converties en signal analogique qui sera utilisé comme entrée pour l’affichage. Yongjoo Song, qui a participé au développement du DDI, a déclaré: «Le DDI doit fournir une tension analogique élevée au panneau rapidement et précisément pour permettre aux données vidéo du T-CON d’être affichées avec précision.»

Pour faciliter l’augmentation de la tension, un nouveau circuit intégré de commande est devenu nécessaire, capable de gérer simultanément des tensions plus élevées et d’éviter la surchauffe. «Augmenter la vitesse de la mémoire tampon du pilote était le défi le plus difficile», a déclaré Yongjoo Song. «Après avoir modifié la structure et la disposition du circuit de différentes manières pour réduire la latence d’entrée / sortie du circuit intégré, nous avons pu développer un nouveau circuit intégré de pilotage qui pourrait fonctionner à des vitesses plus rapides.»

Le développement d’un DDI fonctionnant à des vitesses élevées a permis de réduire de près de moitié le nombre de DDI et le nombre de puces pertinentes de plusieurs dizaines. Cela facilite la construction des panneaux TV.

Le secret du leadership technologique: développement de la propre interface et du semi-conducteur organique de Samsung

Des téléviseurs 4K aux téléviseurs 8K, le secret du leadership technologique de Samsung réside dans son savoir-faire et le haut niveau de confiance des consommateurs qu’il a accumulé au fil du temps. De plus, Samsung analyse constamment les tendances du marché et de la technologie pour les appliquer aux produits, et la propre interface de Samsung a joué un rôle énorme dans ces efforts. «L’interface Samsung offre non seulement de la vitesse, mais utilise également les technologies de pilote de semi-conducteur de la société», a déclaré Sangdeok Kim. «En utilisant sa propre interface, Samsung a pu créer le DDI TV 8K basé sur l’interface la plus rapide du secteur.»

Un autre des avantages uniques de Samsung est qu’il développe le DTV SoC, T-CON et DDI en tandem. Cela offre un gros avantage, car il permet une meilleure intégration et compatibilité entre les trois composants qui doivent fonctionner ensemble.

Les développeurs de S.LSI Business de Samsung ne cachent pas leur enthousiasme pour la technologie TV 8K et l’avenir des semi-conducteurs. «Lorsque j’ai commencé à travailler dans ce domaine, je fabriquais des semi-conducteurs pour les téléviseurs à résolution FHD. Je me souviens avoir été très fier lorsque les produits sont entrés en production de masse », a raconté Yongjoo Song. «Déjà, les résolutions TV ont dépassé la 4K pour atteindre la norme 8K, et les écrans de télévision continuent de devenir de plus en plus grands. Avec l’introduction de téléviseurs haute résolution plus grands sur le marché, les semi-conducteurs doivent être équipés pour exécuter des fonctions plus complexes, ce qui ajoute aux défis de leur développement. Mais surmonter ces défis restera l’objectif permanent des développeurs comme nous. »

1 nm: nanomètre

2 Upscaling IC: un semi-conducteur qui convertit les vidéos basse résolution en haute résolution (convertit les vidéos 2K et 4K en 8K)