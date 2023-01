Les développeurs manquent d’assez d’eau souterraine pour construire dans le désert à l’ouest de Phoenix

“Nous devons parler du défi de notre époque : la sécheresse de plusieurs décennies en Arizona, la surutilisation du fleuve Colorado et les ramifications combinées sur notre approvisionnement en eau, nos forêts et nos communautés”, a déclaré la gouverneure Katie Hobbs. dit dans un communiqué La semaine dernière.

Les promoteurs de la région de Phoenix sont tenus d’obtenir des certificats d’État prouvant qu’ils disposent de 100 ans d’approvisionnement en eau dans le sol sur lequel ils construisent avant d’être autorisés à construire des propriétés.

La méga-sécheresse a généré les deux décennies les plus sèches en Occident depuis au moins 1 200 ans, et le changement climatique d’origine humaine a contribué à alimenter les conditions. L’Arizona a connu des réductions de son allocation d’eau du fleuve Colorado et doit maintenant réduire de 21% sa consommation d’eau de la rivière, soit environ 592 000 acres-pieds chaque année, une quantité qui fournirait plus de 2 millions d’Arizona. ménages annuellement.

Malgré les avertissements selon lesquels il n’y a pas assez d’eau pour soutenir la croissance du développement, certains développeurs de l’Arizona ont fait valoir qu’ils pouvaient contourner la diminution de l’approvisionnement en eau, affirmant que les nouvelles maisons auront des appareils à faible débit, une irrigation goutte à goutte, un aménagement paysager désertique et d’autres mesures favorables à la sécheresse. Plus de deux douzaines de lotissements sont en cours autour de Phoenix.