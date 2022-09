Les développeurs et la famille discutent d’un mémorial pour les victimes de l’effondrement

Les promoteurs et les responsables de la ville ont repoussé les attentes des membres de la famille lors d’une réunion tenue lundi pour discuter d’un mémorial pour 98 personnes décédées l’année dernière lors de l’effondrement d’un immeuble en copropriété en bord de mer en Floride.

Le maire de Surfside, Shlomo Danzinger, a accueilli des représentants de DAMAC Properties et des personnes dont les proches sont décédés lors de la chute de l’immeuble Champlain Towers South le 24 juin 2021.

“Nous aurions tous aimé construire quelque chose, un parc ou quelque chose”, a déclaré Danzinger à propos du site. « Mais sur ordre du juge, il a été vendu. C’est maintenant une propriété privée.

DAMAC, basée à Dubaï, a acheté le site en bord de mer de 1,8 acre (1 hectare) pour 120 millions de dollars plus tôt cette année. On ne sait pas encore quelle structure s’élèvera sur le site, mais l’activité de DAMAC se concentre sur les propriétés résidentielles, commerciales et de loisirs de luxe.

La ville de Surfside a déjà réservé un espace pour un mémorial près du site de l’effondrement, mais les membres de la famille espèrent avoir une sorte de mémorial sur le site lui-même.

Danzinger a suggéré de travailler avec la ville pour ajuster certaines servitudes afin d’accueillir un mémorial près du bord du lot.

Martin Langesfeld, qui a perdu sa sœur et son beau-frère dans l’effondrement, a déclaré qu’il aimerait que le mémorial marque l’endroit où les victimes sont réellement mortes.

“Nous voulons travailler autour de la zone où se trouvaient la majorité des gens et la plupart du sang”, a déclaré Langesfeld.

Le problème pour les développeurs est que la plupart des gens sont morts dans la partie constructible du terrain.

“Lorsque vous commencez à demander 50 ou 70 pieds dans le site, parce que c’est là que se trouvait le bâtiment, cela devient quelque chose qu’il est très difficile pour nous de pouvoir regarder et dire que nous pouvons abandonner un tiers ou la moitié du développement », a déclaré le représentant de DAMAC, Jeff Rossely.

Un juge du circuit du comté de Miami-Dade a approuvé en juin un règlement pour les victimes et les propriétaires fonciers d’un montant total de 1,1 milliard de dollars, qui comprend la vente du terrain. L’argent du règlement provient également de dizaines d’autres sources, notamment de compagnies d’assurance, de sociétés d’ingénierie et d’un immeuble en copropriété de luxe dont la construction récente à côté est soupçonnée d’avoir contribué à des dommages structurels. Aucune des parties n’admet d’acte répréhensible.

Une conclusion finale sur la cause de l’effondrement est probablement dans des années. L’Institut national des normes et de la technologie supervise l’enquête.

The Associated Press