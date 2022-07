Les développeurs du complexe d’énergie solaire de Plano réduisent la taille du projet à 1 680 acres – Shaw Local

Après des discussions avec les habitants de Plano et les responsables de la ville, les développeurs d’un immense complexe d’énergie solaire ont décidé de réduire la taille du projet.

Plano Skies Energy Center, LLC proposait initialement un complexe de plus de 2 000 acres dans le comté de Kendall, juste au nord de Plano, mais a réduit la taille du projet de plus de 350 acres, à environ 1 680 acres, selon un communiqué publié par l’entreprise.

Le terrain à l’ouest du chemin Little Rock sera retiré de la zone du projet en raison de considérations de drainage et d’ingénierie.

Les limites du projet près de Little Rock Road ont été ajustées pour éloigner les champs de la route. Selon la déclaration, la majorité du périmètre du projet sera à environ un demi-mile (ou plus) de Little Rock Road.

La frontière la plus au sud du complexe a été déplacée vers le nord, plus loin de Sweetbriar Place et de Rosewood Street, pour créer un espace supplémentaire entre le complexe et les maisons existantes de ces rues.

Les développeurs affirment que le complexe avec ses panneaux solaires a le potentiel de générer 100 à 250 mégawatts d’électricité au cours de sa durée de vie prévue de 35 ans, suffisamment pour alimenter 20 000 à 60 000 ménages moyens de l’Illinois et générer jusqu’à 30 millions de dollars de recettes fiscales.

La majorité du complexe se trouve dans le comté non constitué en société de Kendall, mais une partie de celui-ci se trouve dans les limites de l’entreprise de Plano.

Le maire Mike Rennels a déclaré précédemment qu’il aimerait voir l’ensemble du site du projet être annexé à la ville au lieu que la ville désannexe sa partie actuelle du site et que le projet soit développé dans le comté non constitué en société de Kendall.

Le projet n’a pas encore été présenté au conseil municipal de Plano, mais les développeurs ont organisé une journée portes ouvertes le 30 juin pour obtenir les commentaires de la communauté sur le projet.

Pour plus d’informations et pour voir la carte du projet mise à jour, visitez Plano Skies’ site Internet.