Les développeurs d’Obsidian ont lancé l’idée d’un jeu de tactique Pillars of Eternity

Alors qu’Obsidian Entertainment continue de travailler sur Avowed avant son lancement l’année prochaine, le directeur de la conception du studio, Josh Sawyer, a révélé que certains membres de l’équipe avaient exprimé leur intérêt pour la création d’un jeu tactique Pillars of Eternity.

Le réalisateur derrière des projets comme Pentiment, Fallout : New Vegas et Pillars of Eternity 2 : Deadfire a parlé des désirs du studio en coulisses lors d’une interview avec Réseau de rupture de limite . Interrogé sur l’intérêt d’Obsidian à créer davantage d’histoires se déroulant à Eora, il a mentionné qu’une expérience plus tactique est une idée qu’au moins quelques membres de l’équipe ont apportée.

Certains développeurs d’Obsidian ont lancé l’idée d’un jeu de tactique Pillars of Eternity.

« En fait, un certain nombre de personnes au studio ont lancé l’idée d’un jeu de tactique Pillars », a taquiné Sawyer. « Les jeux de tactique sont très intéressants pour moi, et ils occupent une place vraiment intéressante sur le marché car leur public n’est généralement pas énorme, mais très passionné. »

C’est un aveu qui peut faire écumer certains fans de Pillars of Eternity, mais cela ne signifie pas qu’une expérience tactique se déroulant dans cet univers est en préparation. Sawyer explique pourquoi il pourrait être difficile de créer un jeu comme celui-ci, expliquant que, même si des séries de grands noms comme Fire Emblem ont réussi à attirer l’attention pendant des décennies, il est difficile pour de nombreux jeux de tactique d’atteindre le même niveau de succès. Pourtant, il dit qu’il y a « beaucoup de gens au studio » qui aimeraient voir un jeu de tactique Pillars of Eternity voir le jour.

« Alors, qui sait ? Peut-être un jour.

« C’est quelque chose dont un certain nombre de personnes ont parlé et réfléchi », poursuit Sawyer. « C’est une question difficile à défendre. Par exemple, quelle devrait être sa taille ? Quelle doit être la taille de l’équipe ? De temps en temps, nous en parlerons et disons : « Oh, nous pourrions, peut-être. Je ne sais pas. Nous pourrions, peut-être…’ Je dirai, pas seulement pour moi, mais il y a beaucoup de gens au studio qui ont présenté leurs propres versions d’un jeu de tactique Pillars. Alors, qui sait ? Peut-être un jour.

Reste à savoir si un jeu de tactique Pillars of Eternity verra le jour. En attendant, Obsidian travaille toujours dur sur son RPG fantastique Xbox et PC, Avowed. Situé dans l’univers de Pillars, le studio a a dit aux fans de s’attendre à une expérience cela correspond plus à quelque chose comme son jeu précédent, The Outer Worlds, qu’à The Elder Scrolls 5: Skyrim. Suivant un retard Avowed devrait désormais être lancé le 18 février 2025.

Bien que nous sachions qu’Obsidian prévoit de sortir The Outer Worlds 2, ses autres projets pour l’avenir restent un mystère. L’année dernière, le PDG du studio, Feargus Urquhart, a taquiné il aimerait faire au moins un autre jeu Fallout avant de prendre sa retraite bien qu’aucun projet de ce type n’ait encore été annoncé par Obsidian. Bien qu’un éventuel Piliers de l’Éternité 3 n’ait pas non plus été confirmé, Sawyer a déclaré l’année dernière que il ferait un troisième match tant que son équipe disposait d’un budget de taille Baldur’s Gate 3 .

Michael Cripe est un contributeur indépendant chez IGN. Il a commencé à écrire dans l’industrie en 2017 et est surtout connu pour son travail dans des médias tels que The Pitch, The Escapist, OnlySP et Gameranx.

