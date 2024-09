Les développeurs de « STALKER 2 » dans le documentaire sur la guerre en Ukraine de Xbox

Xbox et le créateur de « STALKER 2 », GSC Game World, s’apprêtent à publier un documentaire suivant les développeurs du jeu de la suite alors qu’ils travaillent pour terminer le titre tout en vivant au milieu de la guerre en Ukraine, le pays d’origine du studio.

Selon la description du documentaire intitulé « War Game : The Making of ‘STALKER 2’ » : « Auparavant basé à Kiev jusqu’à l’invasion de la Russie en février 2022, GSC Game World a depuis déménagé son studio et la majorité de son équipe à Prague pour terminer le développement de « STALKER 2 : Heart of Chornobyl » avant le lancement du jeu en novembre prochain. Dans le documentaire, les développeurs fourniront des témoignages de première main sur leur travail dans une zone de guerre et sur le déménagement de studios à travers les pays, tout en créant une suite pour une franchise de jeux vidéo très appréciée. »

Réalisé par Andrew Stephan, « War Game » se concentre sur les histoires très personnelles de la directrice créative Maria Grygorovych et de son équipe alors qu’elles vivent dans une zone de guerre. Grygorovych a souligné Variété à quel point c’était « effrayant » d’accepter la proposition de Xbox de faire le film.

« Ce n’était pas mon rêve de faire ce film. Mais je pense vraiment qu’il est important de le partager », a déclaré Grygorovych. « Il ne s’agit pas de vouloir partager quelque chose de ma vie personnelle ou de celle de notre équipe. Nous ne sommes pas vraiment des personnes publiques et il est difficile de partager quelque chose de personnel. Mais lorsque cette opportunité nous est venue de Microsoft, nous avons pensé qu’il était important de partager avec le monde un peu plus sur la difficulté de vivre en temps de guerre du point de vue personnel. Parce que la plupart des gens ne voient quelque chose que si quelque chose de terrible se produit et tout le monde, j’espère, pense : « Oh, c’est terrible ». Mais quand vous voyez des personnes spécifiques qui peuvent partager une histoire vraie, peut-être que quelqu’un peut imaginer à quel point c’est dur et pourquoi toute guerre est quelque chose de mal. Il m’est impossible de trouver une raison pour déclencher une guerre. »

« Chez Xbox, nous étions très conscients des circonstances entourant GSC lorsque la guerre a commencé », a déclaré Tina Summerford, directrice générale de la programmation et des événements de Xbox. « Au fil du temps, il est devenu évident que leur situation continuerait d’être désastreuse, non seulement pour eux sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Chaque jour, nous constatons de visu la difficulté et les défis liés à la création de jeux, mais cette fois-ci, c’était à une échelle complètement différente. Fin 2022, nous avons lancé l’idée d’un film documentaire. GSC avait une histoire qui méritait d’être racontée et partagée, et nous avons estimé que nous étions les mieux placés pour les aider à la raconter. Une fois que nous avons commencé à discuter avec Maria, Zak et Eugene, il était clair qu’ils pensaient la même chose, et nous avons collectivement décidé que nous voulions faire un film documentaire ensemble. Nous avons engagé le réalisateur Andrew Stephan, qui était notre réalisateur sur notre plus récent documentaire « Power On: The Story of Xbox », pour nous aider à y parvenir, et nous ne pourrions pas être plus fiers de soutenir non seulement ce film, mais aussi GSC Game World et « STALKER 2 ». »

Regardez la bande-annonce de « War Game : The Making of ‘STALKER 2’ » ci-dessous.