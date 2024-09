Les développeurs de Lollipop Chainsaw RePOP ont révélé le gameplay du jeu d’action mis à jour sur Nintendo Switch

Le studio japonais Dragami Games a publié une autre bande-annonce de gameplay de Lollipop Chainsaw RePOP, un remaster du jeu d’action coloré sur la pom-pom girl Juliet, qui est également une chasseuse de zombies.

Cette fois, les développeurs ont montré le gameplay de Lollipop Chainsaw RePOP sur Nintendo Switch et ont rendu compte des sacrifices qu’ils ont dû faire pour porter le jeu sur la plate-forme techniquement faible.

Voici ce que nous savons

Sur Nintendo, le jeu mis à jour tourne en résolution Full HD à 30 FPS. Les développeurs ont essayé de ne pas trop réduire la qualité de l’éclairage et des effets visuels.

Mais les effets spéciaux, comme les reflets, ont dû être supprimés du jeu afin de ne pas surcharger le système. Sur Switch, il n’y aura initialement pas de traces de tronçonneuse sur le corps des zombies, mais Dragami Games prévoit d’implémenter cette option après la sortie du jeu.

Dans l’ensemble, la qualité graphique de Lollipop Chainsaw RePOP sur les consoles portables japonaises sera tout à fait acceptable et confortable à jouer tout au long du jeu.

Quand pouvons-nous nous y attendre

Lollipop Chainsaw RePOP sortira le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Les versions PlayStation 4 et Xbox One sortiront en novembre.

Source: Jeux Dragami