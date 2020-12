Cyberpunk 2077 est enfin sorti la semaine dernière, après des années d’attente. Bien que le titre du jeu de rôle d’action reçoive des critiques mitigées, car de nombreux utilisateurs sont confrontés à des problèmes et des bugs lorsqu’ils y jouent sur des consoles plus anciennes, son développeur, CD Projekt Red, a assuré à l’équipe Cyberpunk 2077 des bonus complets, quelle que soit la façon dont le jeu est évalué. Le développement a été mis au jour après que Bloomberg a accédé à un e-mail d’Adam Badowski, responsable du studio et directeur créatif de Cyberpunk 2077, aux membres du personnel. Le rapport note que les développeurs de jeux ont été informés plus tôt qu’ils recevraient un salaire supplémentaire en fonction des performances critiques du jeu.

Le Cyberpunk 2077 a été annoncé pour la première fois en mai 2012 et son lancement a été reporté à cette année, à trois reprises. Après ses débuts, le titre a reçu des critiques favorables avec un score Metacritic de 90 sur 100, ce qui indique généralement qu’un jeu est « très bon ». Cependant, les utilisateurs, en particulier avec les consoles Sony PlayStation 4 et Microsoft Xbox One, ont commencé à signaler des plantages brutaux, un gameplay saccadé, un gel de l’écran, des PNJ étrangement géométriques et d’autres problèmes. Par conséquent, alors que des problèmes de jeu avec le Cyberpunk 2077 commençaient à apparaître sur Internet, de nombreux développeurs craignaient de perdre des bonus de performance liés aux scores d’évaluation. Mais pour clarifier les choses, Badowski a écrit dans un e-mail aux développeurs: «Nous avions initialement un système de bonus axé sur les notes du jeu et la date de sortie, mais après examen, nous pensons que cette mesure n’est tout simplement pas juste dans les circonstances. Le responsable de CD Projekt Red a en outre écrit que l’administration sous-estimait la longueur et la complexité impliquées dans le titre, et que les développeurs étaient toujours en mesure de proposer « un jeu spécial et ambitieux ».

Le rapport ajoute que le système de bonus apprécié avec Cyberpunk 2077 était «compliqué». Selon trois employés actuels et anciens, les chefs d’équipe de différents secteurs verticaux ont donné des jetons aux membres qui, selon eux, «méritaient des honneurs». Ces jetons se seraient traduits en bonus si le titre répondait à des critères tels que l’examen critique et une sortie en temps opportun. Dans le cadre du nouveau système, les primes de performance en plus des paiements annuels réguliers de participation aux bénéfices sont garanties malgré tous les hoquet. En septembre, il a été rapporté que les employés de CD Projekt travaillant sur Cyberpunk 2077 ont été invités à travailler six jours par semaine dans les mois précédant sa sortie. Les membres du personnel ont également été obligés de travailler pendant une heure plus longue depuis 2018.

Pendant ce temps, le premier correctif du Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour les consoles Sony PlayStation et le PC. La société dit que la mise à jour est en cours de déploiement avec des améliorations dans le jeu qui pourraient réduire le potentiel de certaines séquences à induire des symptômes épileptiques.