Les développeurs de friend.tech accumulent près de 20 millions de dollars depuis leurs débuts en août

Friend.tech, la populaire plateforme de jetons sociaux, a connu un énorme succès depuis ses débuts en août. L’équipe de développement derrière Friend.tech a généré près de 20 millions de dollars de revenus en quelques mois seulement. Selon les données de DeFiLlama, Friend.tech est actuellement la plus grande application génératrice de revenus sur Base et la deuxième dans l’ensemble de l’espace cryptographique. Avec son élan actuel, la plateforme devrait générer un chiffre d’affaires annualisé de 180 millions de dollars. En outre, Friend.tech a généré environ 40 millions de dollars de frais d’utilisation, provenant de la taxation d’environ 10 % du volume des échanges de jetons sociaux.

Fonctionnalité de la plateforme

Friend.tech offre une expérience d’interaction sociale unique en permettant aux utilisateurs de lier leurs comptes Twitter. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des jetons de profil d’influenceur, appelés « clés », en utilisant ETH sur le réseau de couche 2 soutenu par Coinbase, Base. Ces clés accordent aux utilisateurs un accès privilégié à la communication avec les influenceurs, créant ainsi une expérience sociale exclusive et engageante. Les fonctionnalités de la plateforme ont contribué à sa popularité et à la croissance rapide de ses revenus.

Concurrence et domination

Malgré la concurrence des applications clonées, Friend.tech continue de dominer le créneau SocialFi. La plateforme a bénéficié d’un volume quotidien important, consolidant sa position de leader du secteur. On observe cependant une baisse du nombre d’utilisateurs uniques depuis fin septembre, qui peut être attribuée à l’émergence de plateformes concurrentes. Néanmoins, Friend.tech reste une force dominante dans l’espace SocialFi.

Gains du fondateur

Le fondateur pseudonyme de Friend.tech, connu sous le nom de « 0xRacer », a gagné individuellement plus de 440 000 $ grâce à la plateforme. Ce succès témoigne du potentiel de revenus de la plateforme et met en évidence les opportunités lucratives offertes aux développeurs du secteur de la cryptographie. Les bénéfices de ‘0xRacer démontrent l’impact et le succès que Friend.tech a obtenus depuis son lancement.

Problèmes de sécurité

Bien que Friend.tech ait connu un succès significatif, il a également été confronté à des problèmes de sécurité. Les pirates ont ciblé les utilisateurs de Friend.tech via des attaques par échange de carte SIM, ce qui a entraîné le vol d’actifs numériques d’une valeur d’environ 385 000 $ sur une période de 24 heures. Cela met en évidence la nécessité de mesures de sécurité accrues pour protéger les utilisateurs et leurs actifs. Manifold Trading, une société dédiée au développement d’outils pour l’industrie, estime que 20 millions de dollars sur la valeur totale verrouillée de Friend.tech de 50 millions de dollars sont menacés par les sim-swaps. Ces attaques ont soulevé des inquiétudes quant aux protocoles de sécurité de la plateforme et au potentiel de reconstruction de clé privée. Pour atténuer ces risques, il est recommandé à Friend.tech d’améliorer la sécurité de son compte en mettant en œuvre des mesures d’authentification à deux facteurs (2FA).

En plus de ses fonctionnalités de base, Friend.tech offre aux utilisateurs une gamme de contenus et de fonctionnalités supplémentaires. Cela comprend des communiqués de presse, des offres sponsorisées sur les cryptomonnaies, des discussions sur l’industrie, des actualités ICO, des actualités financières, des actualités technologiques, des prévisions de prix, etc. La plateforme vise à offrir une expérience complète aux utilisateurs, en les tenant informés des dernières tendances et développements dans le domaine de la cryptographie.

En conclusion, Friend.tech a connu un succès remarquable depuis ses débuts en août. Les capacités de génération de revenus de la plateforme, ses fonctionnalités uniques et sa domination dans le créneau SocialFi ont contribué à sa croissance rapide et à sa popularité. Cependant, les problèmes de sécurité posent des défis qui doivent être résolus pour garantir la sécurité des actifs numériques des utilisateurs. Malgré ces défis, Friend.tech reste un leader dans le secteur de la cryptographie, fournissant aux utilisateurs un contenu précieux et des recommandations pour naviguer dans le monde complexe des crypto-monnaies.