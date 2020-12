Comme les rapports de l’expérience hideuse que le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red a été sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One (au moins), les développeurs de CD Projekt Red s’excusent dans un communiqué, où ils ont également offert un remboursement pour ceux qui ne sont pas satisfaits. le jeu. Cependant, quelques jours après la publication d’une déclaration, les dirigeants de la société ont émis une clarification selon laquelle les remboursements de Cyberpunk 2077 ne seront soumis qu’aux politiques existantes des détaillants et qu’aucune politique spéciale n’est en place de la part de la société. Lors d’un appel avec des investisseurs hier, les responsables de CD Projekt Red ont déclaré qu’ils n’encourageaient personne à retourner le jeu et qu’ils n’avaient appliqué aucune politique spéciale pour rembourser les joueurs PlayStation 4 et Xbox One.

Selon un rapport sur le site Web de jeux Kotaku, les investisseurs ont demandé à deux reprises à CD Projekt Red de clarifier ce qui se passait avec les remboursements. La société n’a pas partagé de détails sur le nombre de remboursements traités, car une grande partie dépend des politiques de retour de Sony et de Microsoft. Le rapport Kotaku cite le vice-président principal des affaires de CD Projekt Red, Michal Nowakowski, disant que Microsoft et Sony ont des politiques de remboursement pour chaque produit publié numériquement dans leurs magasins. « Malgré plusieurs articles, j’ai vu que les choses sont mises en place juste pour nous, ce n’est en fait pas vrai », a déclaré Nowakowski aux investisseurs de CD Projekt Red, cité par Kotaku. « Quiconque a acheté un titre sur le PlayStation Network ou le Xbox Store peut demander un remboursement. Notre procédure ici avec Microsoft et Sony n’est pas différente de celle de tout autre titre publié sur l’une des deux consoles », a précisé Nowakowski dans le appelez avec des investisseurs.

La confusion que Nowakowski a tenté d’éliminer avec les investisseurs de CD Projekt Red découle de la propre déclaration de CD Projekt Red plus tôt cette semaine, selon laquelle quiconque n’est pas satisfait du jeu PS4 ou Xbox One et n’est pas prêt à attendre un correctif peut demander un remboursement. Cela donnait l’impression que CD Projekt Red offrait un remboursement par lui-même. « Nous vous serions reconnaissants si vous nous donniez une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez choisir de rembourser votre copie », avait déclaré la société dans son déclaration.

Dans sa déclaration, CD Projekt Red a déclaré que les propriétaires de la version numérique du jeu peuvent utiliser le système de remboursement sur PSN et Xbox, et quiconque a acheté un disque peut essayer de se faire rembourser dans le magasin où il l’a obtenu. Si cela ne fonctionne pas, les utilisateurs peuvent contacter helpmerefund@cdprojektred.com et « nous ferons de notre mieux pour vous aider », ont déclaré les développeurs.

Selon le rapport Kotaku, les résultats sont mitigés pour ceux qui tentent d’obtenir un remboursement.

Les utilisateurs de PlayStation 4 ne peuvent obtenir un remboursement que sur un jeu précommandé, et non sur une version post-lancement du jeu. Afin d’initier un remboursement, les précommandes effectuées plus de 14 jours avant la sortie d’un jeu peuvent être remboursées à tout moment jusqu’à la sortie du jeu. Pour les achats effectués moins de 14 jours avant la date de sortie, les utilisateurs peuvent demander un remboursement jusqu’à 14 jours après l’achat. Pour les utilisateurs Xbox, la plupart des remboursements ne sont pas éligibles à un remboursement après 14 jours suivant l’achat.

News18.com a écrit à l’adresse e-mail fournie par les développeurs de Cyberpunk 2077. Nous mettrons à jour cet espace au fur et à mesure que nous aurons une réponse pour le même.