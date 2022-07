Les développeurs de crypto se rassemblent alors que la tourmente s’empare de l’industrie

Elle a également déclaré que la randonnée était l’une des choses les plus ridicules qu’elle ait jamais faites de sa vie. L’expédition comprenait ramper sous une clôture, se tortiller dans des grottes, tracer le chemin d’anciennes voies ferrées, patauger dans de l’eau boueuse jusqu’aux cuisses – et un peu de bloc.

Bienvenue à la conférence communautaire Ethereum, un événement annuel qui attire les meilleurs développeurs et cryptographes du monde dans la ville lumière. L’événement a officiellement débuté mardi matin, mais des acteurs clés de l’espace sont descendus à Paris quelques jours à l’avance pour participer à des événements annexes comme le Metaverse Summit et un salon de style parisien surnommé The Future of Content in Web3. Et pour les fêtes comme La Degen et Raave.

Un autre participant à la fête a allumé son tracker de fitness pour cartographier la distance et a découvert qu’il avait parcouru quatre miles et demi sous terre.

“Vous avez obtenu un lien et un mot de passe vers un formulaire d’enquête, et vous avez essentiellement répondu à quelques questions et donné votre Telegram. Si vous avez été choisi pour cette aventure, vous avez été ajouté à un groupe Telegram avec une poignée d’autres personnes que vous ne connaissiez pas. , et le guide est passé dans le fil le jour même pour vous indiquer un lieu de rendez-vous », a raconté Wong à propos de son expérience.

Plusieurs escouades se sont rassemblées dans le 14e arrondissement de Paris tard samedi soir pour se faufiler dans le monument souterrain. Chaque équipe a été constituée via un groupe Telegram anonyme et s’est vu attribuer sa propre entrée.

EthCC est en quelque sorte le contraire de Bitcoin Miami, la conférence cryptographique la plus en vue.

Alors que Bitcoin Miami compte des dizaines de milliers de visiteurs, EthCC a délibérément plafonné les billets à 2 000 pour le garder petit et intime. CNBC a parlé à près d’une douzaine de personnes sur le terrain à Paris qui n’ont pas pu acheter de billet avant la fin de l’événement, mais sont quand même venues en ville juste pour participer à tous les événements parallèles.

“Ils l’ont gardé sur mesure et petit intentionnellement, car ils auraient facilement pu vendre plus de billets”, a déclaré Samantha Yap, qui aide à coordonner EthCC.

L’événement survient à un moment difficile pour l’industrie de la cryptographie. De grands noms comme Three Arrows Capital et des prêteurs comme Celsius et Voyager Digital ont tous déposé le bilan, et l’effet d’entraînement a été brutal, ébranlant la confiance globale dans le secteur – et soulevant des questions sur l’état actuel de la finance décentralisée (ou DeFi ) écosystème.

“Je pense que beaucoup de projets étaient complètement sans substance”, a déclaré le développeur Max Saal à propos des nombreuses entreprises qui ont surgi en 2021 au milieu de la flambée des prix symboliques. “C’est un moyen de dissuasion pour les gens qui… construisent réellement quelque chose de réel.”

Pendant ce temps, Ethereum est également au bord d’une mise à niveau qui dure depuis des années et qui sera sa refonte la plus importante depuis le lancement de la monnaie numérique il y a près de dix ans. Il y a beaucoup en jeu avec ce déploiement.

Les crypto-monnaies telles que l’ethereum et le bitcoin sont souvent critiquées pour le processus d’extraction visant à générer de nouvelles pièces. Les deux utilisent actuellement un soi-disant modèle d’exploitation minière de preuve de travail, où les mineurs se précipitent pour résoudre des équations mathématiques complexes à l’aide de banques d’ordinateurs puissants.

Ethereum s’est efforcé de passer de la méthode de preuve de travail énergivore pour sécuriser le réseau à un modèle de preuve de participation, qui oblige les utilisateurs à tirer parti de leur cache d’éther existant comme moyen de vérifier les transactions et de créer de nouveaux jetons. . Cela nécessite beaucoup moins de puissance et se traduira par des transactions plus rapides.

La transition a été repoussée à plusieurs reprises au cours des dernières années en raison de défauts majeurs dans les implémentations. Mais une série de répétitions générales au cours des derniers mois a montré des signes prometteurs que tout se passera bien lorsque la soi-disant “fusion” aura lieu en septembre.

Si les choses ne vont pas bien, il y a une question de savoir quel impact cela pourrait avoir sur les actifs numériques plus largement. Prenez DeFi, qui vise à recréer des systèmes financiers traditionnels comme les banques, mais avec des crypto-monnaies. Ils fonctionnent principalement sur la blockchain Ethereum. On ne sait pas ce qui arriverait à de larges pans de l’écosystème DeFi en cas de problème avec la grande transition vers la preuve de participation plus tard cette année.

Mais l’ambiance sur le terrain chez EthCC est extrêmement positive, la plupart des gens étant ravis qu’un marché baissier se traduise par l’absence d’escrocs car il n’y a pas de profit rapide et facile à réaliser.

Dani Osorio, qui a passé ces dernières années à travailler dans les relations avec les infrastructures et les développeurs et a organisé la conférence EthDenver plus tôt cette année, a déclaré à CNBC qu’il existe de nombreuses conférences sur la blockchain et la cryptographie dans le monde, mais EthCC est la seule à se concentrer sur les intervenants techniques.

“Vous verrez des CTO, des fondateurs techniques, des cryptographes et des chercheurs en protocole. C’est du jamais vu”, a déclaré Osorio, qui a ajouté qu’elle avait rencontré le fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin dans une cour à Paris en 2018 lors du premier salon EthCC.

Felice Schimmel représente les célébrités de TikTok, et elle a commencé à descendre dans le terrier du lapin du web3 en novembre 2021. Elle est venue à Paris pour mieux comprendre les conversations qui se déroulent entre les initiés, d’autant plus que la crypto et les plates-formes deviennent plus internationales – et que la réglementation devient de plus en plus une conversation internationale.

“[Web3] vous permet d’avoir la possibilité de posséder vos fans et vos abonnés, ce qui vous permet de vous connecter avec eux sans avoir de plate-forme au milieu de cette conversation.”

Même un prince bohémien issu d’une famille noble de 600 ans en République tchèque n’a pas pu prendre un billet à temps avant qu’il ne soit vendu. Mais William Lobkowicz – qui a passé l’année dernière à frapper la collection de 20 000 objets culturels de sa famille en tant que NFT – est quand même venu de Prague pour parler boutique avec certains des esprits les plus brillants de l’écosystème de la blockchain.

“Je viens d’une industrie en difficulté et où des changements drastiques sont nécessaires pour un développement durable et durable”, a-t-il déclaré à CNBC. « Et si le conventionnel ne fonctionne plus ? »

Les gens ne parlent pas des graphiques de prix ou des marchés chez EthCC, mais l’éther est actuellement en train de se rallier après une période de baisse des prix. Ether est le jeton natif de la blockchain Ethereum, et il a augmenté de près de 40 % au cours des cinq derniers jours, après une longue chute qui l’a fait chuter de près de 70 % par rapport à son pic de novembre dernier.