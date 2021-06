Les développeurs de condos à Miami « ont été accusés d’avoir PAYÉ des fonctionnaires pour obtenir des permis de construire une tour vouée à l’échec »

Les promoteurs du condo de Miami qui s’est effondré ont déjà été accusés d’avoir payé des fonctionnaires pour obtenir des permis, a-t-on rapporté.

Au moins neuf personnes sont mortes et 150 sont portées disparues après l’effondrement jeudi de l’immeuble de 12 étages.

Les développeurs du condo de Miami qui s’est effondré ont déjà été accusés d’avoir payé des fonctionnaires pour obtenir des permis, selon des informations. Crédit : EPA

Les tours Champlain Sud se sont effondrées jeudi, laissant au moins 150 disparus Crédit : AP

Une opération de recherche et de sauvetage est en cours depuis jeudi Crédit : Getty Images – Getty

Le condo de 12 étages a été développé par un partenariat immobilier comprenant Nathan Reiber, décédé en 2014, rapporte le Washington Post.

Les développeurs ont été accusés d’avoir contribué aux campagnes d’au moins deux membres du conseil d’administration dans le but d’obtenir un traitement préférentiel avec des permis.

Les travaux sur le site n’ont pas pu commencer en raison d’une ordonnance de 1979 qui a suspendu la construction en raison d’égouts défectueux.

D’autres entrepreneurs ont vu leur travail bloqué et ont accusé les développeurs d’obtenir un traitement préférentiel, rapporte Mail Online.

Les développeurs auraient fait approuver leur projet en acceptant de payer environ la moitié de la facture de 400 000 $ qu’il en coûterait pour réparer les égouts.

Un an plus tard, ils ont demandé le retour des dons de la campagne.

Les travaux de construction des tours Champlain Sud ont été achevés en 1981.

Une carte révèle d’autres zones de Miami à risque

Les équipes de recherche et de sauvetage continuent de rechercher des survivants Crédit : Getty Images – Getty

Un rapport a révélé que le bâtiment avait «d’importants dommages structurels» Crédit : AP

Il s’agit d’un rapport révélant que l’immeuble avait subi des « dommages structurels » majeurs et nécessitait des réparations généralisées.

Un rapport d’ingénierie de 2018 de Morabito Consultants déclarait : « L’imperméabilisation défaillante cause des dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton sous ces zones.

« Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un proche avenir, l’étendue de la détérioration du béton augmentera de façon exponentielle. »

Le rapport mentionnait des défauts structurels importants de l’immeuble qui nécessitaient une réparation substantielle des dalles endommagées.

Il a averti que le parking souterrain était « criblé de fissures abondantes ».

D’autres propriétés à Miami à risque d’inondation côtière ont été identifiées Crédit : EPA

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré aux journalistes qu’il publierait tous les documents relatifs au condo.

Il a déclaré: «J’ai demandé à notre greffier et à notre avocat municipal et à notre directeur municipal de déterrer chaque pièce de correspondance liée à ce bâtiment et de la mettre sur notre site Web, donc cela se produit en ce moment.

« Et nous allons juste le mettre là-bas et vous laisser le voir, et ça va être ce que ça va être. »

La mairesse de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, a déclaré que les responsables « iraient au fond de ce qui s’était passé ».

Les autorités sont déterminées à faire la lumière sur ce qui s’est passé Crédit : AFP

Des équipes de recherche et de sauvetage ont été recrutées dans toute la Floride pour aider aux efforts d’assistance Crédit : AP

Des ingénieurs de l’agence fédérale qui a enquêté sur l’effondrement des tours jumelles sont arrivés sur place vendredi, rapporte le Miami Herald.

Un responsable de la construction de Surfside se tenait sur le toit de l’appartement pour inspecter les remplacements des ancrages de toit seulement 14 heures avant la catastrophe, rapporte le Palm Beach Post.

Jim McGuinness a déclaré lors d’une réunion d’urgence de la ville qu’il n’avait rien vu suggérer à l’avance que le bâtiment allait s’effondrer.

Il a déclaré: « Il n’y avait aucune quantité excessive d’équipement ou de matériaux ou quoi que ce soit sur ce toit qui ait attiré l’attention de mon responsable du bâtiment qui rendrait alarmant l’effondrement de cet endroit. »

McGuinness a également confirmé que le bâtiment avait fait l’objet d’une inspection tous les 40 ans, comme l’exige la loi de Miami-Dade.

L’immeuble effondré avait fait l’objet d’une inspection selon la loi Miami-Dade Crédit : Getty

Il s’agit d’une carte révélant où d’autres bâtiments sont menacés après un procès en 2015 se plaignant de fissures dans le bâtiment.

Un résident a déclaré que les lacunes avaient entraîné des dégâts d’eau d’une valeur de 15 000 $.

La carte a révélé des zones voisines où la terre s’enfonce au milieu des inondations côtières.

L’étude montre qu’une zone entourant Park View Island s’enfonce à un rythme de 2,3 mm par an.

Des sites dans la zone Flamingo/Lummus de South Beach et North Bay Village sont également en train de couler.

Des maisons ont été détruites lorsque le condo s’est effondré Crédit : AP

Des risques d’inondations côtières ont été identifiés à South Beach et à Miami Beach.

Shimon Wdowinski, professeur au département Terre et environnement de la Florida International University, est l’auteur du rapport 2020 sur l’affaissement des terres à Miami Beach.

Lorsque Wdowinski a appris l’effondrement de la copropriété Champlain Towers South, il s’est immédiatement souvenu du bâtiment de l’étude.

Il a déclaré que le bâtiment s’enfonçait à un rythme d’environ deux millimètres par an dans les années 1990.

Mais, il a averti que les résultats ne sont pas destinés à suggérer une raison pour laquelle l’effondrement a eu lieu.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’effondrement du bâtiment Crédit : Reuters

L’appartement de 12 étages a été construit sur des zones humides et sous sa fondation se trouve du sable et un remblai organique, rapporte le Washington Post.

Il était situé sur une île-barrière qui s’était élevée d’environ un pied au cours du siècle dernier en raison du changement climatique.

Mais, les experts pensent qu’il est trop tôt pour dire si le changement climatique a causé la déstabilisation du condo.

Au moins neuf personnes sont mortes et 150 sont portées disparues après que le condo a « pancake » le 24 juin.

Le maire Cava a confirmé que le nombre de morts est passé de cinq à neuf dimanche.

Miami Beach a décrété l’état d’urgence à la suite de déclarations similaires du comté de Miami-Dade et du gouverneur Ron DeSantis.

Cela survient après que le président Biden a signé une déclaration d’urgence alors qu’il ordonnait une aide fédérale à la région.