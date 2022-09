Les développeurs d’applications Android peuvent s’inscrire à la facturation au choix de l’utilisateur de Google Play Store

Google a lancé un nouveau pilote qui permettrait aux développeurs d’applications Android d’accepter les paiements en utilisant leurs propres systèmes de facturation. Les développeurs du monde entier peuvent désormais s’inscrire au programme appelé “User Choice Billing” et il permettrait aux clients de choisir entre être facturé via Google Play ou via le système de choix de l’application. Spotify a été le premier partenaire annoncé pour User Choice Billing.

Avec le programme, les développeurs d’applications Android non liées au jeu peuvent s’inscrire pour proposer une méthode de facturation alternative, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de toujours utiliser la facturation Google Play. La méthode de facturation alternative doit être conforme aux normes de sécurité des informations de paiement PCI-DSS, un support client doit être disponible pour les clients pour cette méthode de facturation, et ils doivent informer Google de toute modification des préférences d’inscription à l’application.

Si les clients choisissent d’utiliser le mode de paiement alternatif, les développeurs seront toujours responsables des frais de service, qui sont réduits de 4 % si le mode de paiement alternatif est choisi. Google justifie que les frais perçus sont nécessaires pour soutenir “des investissements continus sur Android et Google Play”.

Le pilote sera testé en Australie, en Inde, en Indonésie, au Japon et dans l’EAA, qui comprend l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République de Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande et l’Irlande. , Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne et Suède.

La facturation au choix de l’utilisateur a été introduite après qu’Apple et Google aient été accusés de comportement anticoncurrentiel concernant les frais de collecte de l’App Store. Le gouvernement sud-coréen a promulgué de nouvelles lois obligeant Apple et Google à proposer des systèmes de paiement alternatifs.

La source