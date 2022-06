Les développeurs chinois acceptent le blé et offrent des porcs gratuits

Hong Kong

Certains promoteurs immobiliers chinois se donnent beaucoup de mal pour attirer les acheteurs.

Qu’il s’agisse d’accepter des céréales ou de l’ail en paiement partiel ou d’offrir des porcs vivants comme incitation aux acheteurs, les tactiques de vente inhabituelles soulignent l’état désastreux de la vaste industrie immobilière chinoise. L’effondrement des ventes s’est accéléré depuis que le développeur Evergrande a fait défaut sur sa dette l’année dernière alors que l’économie ralentissait.

Central China Management — une société sœur de Central China Real Estate, le plus grand promoteur de la province centrale du Henan, a déclaré dans une annonce récente qu’il accepterait les acomptes de blé pour les maisons du comté de Minquan.

L’annonce a été publiée sur le compte WeChat officiel de l’entreprise cette semaine. Les acheteurs peuvent utiliser le grain pour compenser jusqu’à 160 000 yuans (près de 24 000 $) de leur mise de fonds. Les nouvelles maisons proposées par la société se vendent entre 100 000 et 124 000 dollars, selon Leju Holdings, un fournisseur de services immobiliers.

Du blé n’est pas le seul élément de base du garde-manger qui fait partie de la campagne de promotion du développeur.

Dans une autre annonce le mois dernier, la société a déclaré qu’elle était disposée à accepter l’ail comme acompte pour un projet résidentiel dans le comté de Qi, dans la province du Henan.

« A l’occasion de la nouvelle saison de l’ail, la société a pris une décision résolue au profit des producteurs d’ail du comté de Qi », a déclaré la société dans un message sur WeChat à la fin du mois dernier. « Nous aidons les agriculteurs avec amour et leur facilitons l’achat d’une maison », a-t-il ajouté.

La province du Henan est un centre de production majeur en Chine pour le blé et l’ail.

Gestion de la Chine centrale n’a pas répondu à une demande de commentaire et a supprimé mercredi sa publicité sur le blé de WeChat. La campagne a été largement rapportée dans les médias chinois et était à la mode sur les réseaux sociaux.

« C’est une preuve tangible de la faiblesse de la demande de logements », a déclaré mardi un utilisateur de Weibo.

Le marché immobilier chinois est dans un profond marasme, frappé par un ralentissement de l’économie, des restrictions strictes de Covid et une crise de la dette qui se propage parmi les promoteurs. Les ventes de propriétés ont chuté de 31,5% de janvier à mai, s’accélérant par rapport à la baisse de 21% enregistrée au cours des quatre premiers mois de cette année, selon les données officielles publiées la semaine dernière.

Une enquête récente de China Real Estate Information, une société de recherche privée, a indiqué que les ventes des 100 principaux promoteurs du pays se sont effondrées de 59 % en mai par rapport à il y a un an.

Les autorités ont intensifié leurs efforts pour relancer les ventes de logements en réduisant les prêts hypothécaires les taux et l’assouplissement des règles sur les achats immobiliers.

Pendant ce temps, de plus en plus de développeurs proposent des moyens imaginatifs de stimuler les ventes.

Poly Real Estate, l’un des meilleurs promoteurs du pays, a déclaré qu’il offrirait des cadeaux aux acheteurs un porc de 100 kilogrammes (220 livres) s’ils achètent une maison dans son projet résidentiel de la ville de Lianyungang, dans l’est de la province du Jiangsu. L’entreprise a même proposé de faire abattre le porc pour les clients.

«Achetez une maison et obtenez un cochon ‘Peppa’ de 200 chatons. Obtenez une bonne vie en un seul arrêt », lire l’annonce, publiée sur le compte WeChat de la firme la semaine dernière, en utilisant le personnage de dessin animé britannique populaire pour désigner le porc.

Un « Catty » est une unité de poids traditionnelle chinoise et équivaut à 500 grammes. Un porc de 200 chats vaut environ 1 630 yuans (242 $), selon les dernières données de tarification du gouvernement. Les maisons du projet coûtent entre 184 000 et 260 000 dollars, selon les données de Leju.

Poly Real Estate n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le porc est la viande essentielle en Chine, et le pays produit et consomme le plus de porc au monde.

Corrigé : une version antérieure de cette histoire attribuait à tort les campagnes publicitaires sur le blé et l’ail à une société affiliée.