Ce n’est un secret pour personne que nous pensons que Dynamic Island d’Apple est un excellent moyen d’utiliser la découpe d’affichage sur les derniers modèles d’iPhone. Cela ne nous dérangerait pas de voir quelque chose de similaire arriver sur Android à l’avenir, si la tendance du design à encoche/découpe se poursuivait. Pour certains propriétaires de téléphones, les appareils Xiaomi pour être exact, ils n’auront apparemment pas à attendre très longtemps.

Récemment publié pour les appareils pris en charge via Mi Themes, un développeur est allé de l’avant et a créé une assez bonne interprétation de Dynamic Island pour Android. Dans la brève vidéo ci-dessous, vous pouvez voir que la notification extensible est visible dans la zone de notification de l’appareil et, lorsqu’elle est enfoncée, affiche son contenu. Ce n’est pas parfait, mais c’est certainement sur la bonne voie et semble assez fluide.

J’ai vu quelques fans d’Android sur ce site dire que Dynamic Island n’était pas si cool. Je suis désolé, mais vous vous trompez. C’est une solution vraiment créative pour un problème qui peut ou non avoir besoin d’exister, mais vous devez admettre qu’il est au moins soigné. Parfois, il est normal de donner des accessoires lorsqu’ils sont dus.

J’attends maintenant quelque chose de similaire sur mon appareil Samsung via Good Lock. Je sais que quelqu’un doit y travailler.