Les développeurs adoptent la passion du Pickleball

Le vandalisme, les allégations de torture et les campagnes de pression ne sont que quelques-unes des tactiques brutales que les passionnés ont rencontrées dans leur quête pour trouver un terrain décent pour pratiquer leur sport préféré : le pickleball.

Combinaison de badminton, de tennis et de ping-pong, le pickleball a été inventé en 1965 comme un passe-temps facile à jouer. Après des années de popularité tranquille, il a gagné en popularité pendant la pandémie de coronavirus, et les passionnés le citent maintenant comme l’un des jeux à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Les sponsors et les réseaux de télévision montrent un certain intérêt pour le sport, tout comme des célébrités comme Jamie Foxx, Stephen Colbert et Ellen DeGeneres.

Pickleball a divisé certaines communautés à propos de plaintes de bruit et de guerres de territoire, mais toutes les expériences ne ressemblent pas à des intrigues dignes d’un procès mafieux. Certaines villes adoptent le sport. Récemment, Redondo Beach, en Californie, a budgétisé 65 000 $ pour de nouveaux tribunaux et une étude de faisabilité sur l’ajout éventuel de nouveaux tribunaux. Lincoln, Neb., a déjà dépensé 200 000 $ pour de nouveaux tribunaux et crée un plan directeur pour une expansion future.