Les deuxièmes jabs du vaccin franchissent le cap des 20 millions

Le nombre de personnes au Royaume-Uni qui ont reçu deux doses de vaccin Covid-19 a dépassé les 20 millions, a annoncé le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le jalon a été franchi à la veille de l’assouplissement le plus récent et le plus significatif des restrictions de verrouillage lundi, lorsque les restaurants et les pubs peuvent servir à l’intérieur et que les familles et les amis peuvent se retrouver chez eux et s’embrasser.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a salué «l’incroyable réponse du public» à la campagne de vaccination et a exhorté tout le monde à se manifester et à recevoir leurs vaccins dès qu’ils sont éligibles.