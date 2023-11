Les deux voies vers l’investissement dans les technologies agricoles

Par Maziar Adl, co-fondateur et CTO de Gocieux

Les opérations agricoles modernes diffèrent de celles d’il y a seulement quelques décennies, car les progrès technologiques tels que les capteurs et les robots ont permis aux agriculteurs d’augmenter leur productivité. Alors que l’irrégularité des précipitations, la hausse des températures et l’évolution de la dynamique des ravageurs rendent l’agriculture de plus en plus difficile, il est crucial pour les agriculteurs d’augmenter continuellement leurs rendements, d’autant plus que les terres arables deviennent plus rares et plus chères. Alors que les agriculteurs envisagent d’investir dans la technologie agricole, ils peuvent suivre deux voies dans ce parcours de transformation. La première consiste à s’aligner sur les tendances technologiques du secteur agricole pour accroître l’automatisation des produits. Le second comprend le développement de nouvelles méthodes de culture et de coordination de la chaîne d’approvisionnement.

La première option d’avancement ne nécessite pas nécessairement une refonte complète de la machinerie à l’œuvre. Cela nécessite plutôt de se concentrer sur des moyens innovants pour rendre les mécanismes agricoles plus respectueux de l’environnement. Prenons par exemple les tracteurs. Traditionnellement, la plupart des tracteurs agricoles dépendent des combustibles fossiles. Cependant, un changement fondamental est en train de s’opérer, à l’image de la transition de l’industrie automobile vers les véhicules électriques. Les producteurs de machines industrielles explorent désormais l’électrification des tracteurs, annonçant une nouvelle ère dans l’agriculture et les machines industrielles. Pour les fabricants qui construisent des tracteurs depuis un demi-siècle, ce changement nécessite une transformation significative dans la planification de la manière dont ces machines sont construites et exploitées. Il ne s’agit plus d’apporter des améliorations progressives, telles que l’amélioration de l’efficacité et de la puissance ; il s’agit de repenser un outil historique en réponse aux problèmes modernes.

Dans le même temps, les logiciels s’infiltrent de plus en plus dans les processus agricoles, comme le montre l’essor des produits cyber-physiques. Ce sont des machines qui fonctionnent ensemble de manière transparente, réduisant ainsi le besoin de travail manuel important. Par exemple, une moissonneuse et un conteneur de stockage peuvent fonctionner de manière autonome sur le terrain, évitant ainsi la nécessité d’une intervention humaine. Cette intégration de l’automatisation réduit non seulement les coûts de main-d’œuvre, mais favorise également une manière plus durable et efficace de produire des aliments.









Le deuxième investissement diffère du premier dans le sens où il n’est pas purement technique. Au lieu de cela, il se concentre sur d’autres aspects de l’innovation pour accroître la productivité, comme en témoignent les techniques d’agriculture de précision. L’agriculture de précision vise à améliorer la précision et à minimiser les déchets. En intégrant des technologies telles que les drones, les capteurs et l’intelligence artificielle, les agriculteurs peuvent gérer avec précision l’allocation des ressources telles que l’eau et minimiser les déchets lors de la récolte. Ce niveau de précision profite non seulement aux agriculteurs sur le plan financier, mais constitue également une étape importante vers des pratiques agricoles plus durables, car il conduit à une réduction du gaspillage alimentaire, qui constitue une préoccupation mondiale pressante.

Un exemple remarquable d’agriculture de précision est la pratique innovante de la vectorisation des abeilles. À une époque où les pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement deviennent de plus en plus importantes, la vectorisation des abeilles s’impose comme une méthode ingénieuse qui incarne l’essence de l’agriculture de précision. La vectorisation des abeilles tourne essentiellement autour de l’utilisation de pollinisateurs naturels, tels que les abeilles domestiques, pour apporter des micro-organismes bénéfiques ou des biopesticides aux cultures. Cette technique permet aux agriculteurs de protéger efficacement leurs cultures contre les ravageurs et les maladies, en utilisant une alternative écologique aux traitements conventionnels tout en améliorant la santé des cultures et le rendement global.

Ces deux approches de l’investissement agricole signifient un changement massif dans la manière dont les outils agricoles sont construits, conçus et utilisés. Ce type de transformation nécessite un changement de mentalité où les investisseurs doivent améliorer leurs horizons de planification pour être plus agiles et flexibles. Avec les bons investissements dans la technologie agricole, nous pouvons révolutionner notre façon de cultiver, en augmentant la productivité, en réduisant les déchets et en contribuant à un avenir plus durable pour notre planète et les générations à venir. Toutefois, dans le même temps, chaque action entraîne une réaction égale, et cette ligne de pensée doit être intégrée dans les feuilles de route de planification pour que ces types d’investissements soient productifs.

Maziar Adl est le cofondateur et CTO de Gocieux, une solution SaaS basée sur le cloud pour la planification stratégique des produits.