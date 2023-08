Les deux touchés de Declan Fortuna et Lake Park ‘D’ gâchent les débuts de l’entraîneur de Conant – Shaw Local

ROSELLE – Un quart des 12 équipes de football de la Mid-Suburban League ont fait leurs débuts en tant qu’entraîneur sur les terrains de préparation de la région vendredi soir.

JeMarcus Moody a mené Wheeling lors de ses débuts à domicile contre North Chicago.

Danny O’Donnell a conduit son alma mater Elk Grove dans la banlieue sud du Country Club Hills pour son ouverture de saison à Hillcrest.

Dernier point mais non le moindre, les débuts d’Anthony Donatucci alors que Conant se rendait au campus ouest de Lake Park à Roselle, où Moody était assistant il y a une saison.

Malheureusement pour Donatucci et son équipe, ces débuts se sont soldés par une défaite 28-7 contre les Lancers hôtes.

Il y a une saison, Conant avait épinglé une défaite en ouverture de saison lors des débuts à domicile de l’entraîneur de Lake Park, Chris Kirkpatrick.

Après que les Cougars (0-1) aient égalisé le match à 7 sur un lancer de Matt Maize TD de 9 verges à Joshua Barnett avec 6:28 à jouer jusqu’à la mi-temps, Lake Park (1-0) s’est libéré de cette égalité avec une paire de marquer des courses au cours des 6 :28 dernières de la première mi-temps.

Cela a commencé par une marche de 11 jeux et 80 verges que le senior Declan Fortuna a terminé en marquant à 3 mètres avec 2:24 à jouer.

Après que la défense des Lancers ait obtenu un trois et soit éliminée lors de la prochaine série offensive de Conant, les hôtes sont retournés à la charge sur un parcours de 12 jeux et 67 verges au cours des 100 secondes de la seconde, culminant avec une frappe marquante de 9 verges entre leurs compatriotes de Lake Park. les seniors Michael McCormick et Matt Rodriguez lors du dernier jeu de la mi-temps, leur donnant un avantage de 21-7.

Rodriguez a inscrit les Lancers au tableau d’affichage en premier avec un retour de dégagement de 72 verges qu’il a effectué dans la zone des buts avec 3:20 à jouer dans la première période.

Après un troisième quart-temps sans but, Fortuna a conclu le score de la soirée avec sa deuxième escapade TD à 5 mètres avec 5:48 à jouer.

« J’adore ça et j’ai rêvé de ce (moment) », a déclaré Fortuna. « Arriver ici lors de notre premier match et (gagner) est le meilleur sentiment de tous les temps. »

McCormick a terminé la soirée avec 20 passes sur 35 pour 189 verges tandis que la défense des Lancers a limité les visiteurs à seulement 43 verges offensives totales.

« Nous sommes une équipe dirigée par des cadres supérieurs », a déclaré Kirkpatrick. « Je suis vraiment fier de notre groupe. Je pense que l’histoire pour moi est qu’ils veulent vraiment changer la culture du football de Lake Park. Nous avons un test vraiment difficile à (Oak Park-River Forest) la semaine prochaine et ils vont devoir relever (le défi) à nouveau.

Le match a clôturé un événement triple organisé vendredi par Lake Park pour mettre en valeur toutes les équipes sportives d’automne de l’école telles qu’elles ont été présentées avant le match sur le terrain.

L’équipe de football masculine des Lancers a lancé les festivités de la soirée avec une victoire 2-0 contre Rockford Jefferson en visite en fin d’après-midi.