Les deux tiers du public veulent que Nadhim Zahawi révèle les montants des règlements fiscaux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Près de deux Britanniques sur trois veulent que le président conservateur Nadhim Zahawi indique combien il a fallu pour régler son différend fiscal avec HMRC, un sondage pour L’indépendant a trouvé.

Quelque 64% des personnes – dont 61% des électeurs conservateurs – disent que M. Zahawi devrait révéler exactement combien il a remis, selon l’enquête Savanta ComRes.

Seuls 18% ont déclaré qu’il ne devrait pas divulguer les sommes de son règlement fiscal, qui fait maintenant l’objet d’une enquête par le conseiller en éthique de Rishi Sunak.

M. Zahawi n’a pas encore révélé le montant du règlement du HMRC – qui serait estimé à 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling. Mais son porte-parole n’a pas démenti les sommes annoncées.

Le Premier ministre fait face à une réaction violente de la part de ses propres députés concernant la décision de maintenir le président conservateur au cabinet, un ancien ministre ayant déclaré L’indépendant c’était de la “folie” de laisser la question non résolue.

Un autre ex-ministre a déclaré que le Premier ministre risquait d’avoir l’air “indécis” en le maintenant en poste, et a révélé que “l’opinion générale” des collègues conservateurs était que M. Zahawi devrait démissionner maintenant.

“Ce serait bien mieux s’il s’écartait maintenant parce qu’il est devenu une telle distraction. Il pourrait toujours revenir au gouvernement si l’enquête le disculpe », ont-ils déclaré.

Chris Hopkins, directeur de Savanta, a déclaré que le nouveau sondage indique que “l’histoire de Zahawi est passée et plus cela s’éternise, plus cela deviendra dommageable”.

Il a ajouté: «Pour Sunak, son objectif était de se distancer des administrations Johnson et Truss. Mais les allégations sordides continuent de troubler le parti et le Premier ministre, faisant monter la pression avec peu de place électorale pour se réconforter.

M. Sunak subira de nouvelles pressions aujourd’hui alors que le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, devrait saisir les retombées du règlement de plusieurs millions de livres de M. Zahawi dans les PMQ.

Cela survient alors que Lord Evans, président de la commission des normes dans la vie publique, a critiqué les menaces juridiques proférées par M. Zahawi alors qu’il tentait d’empêcher l’apparition d’articles sur ses affaires fiscales.

L’indépendant – qui a révélé pour la première fois l’enquête du HMRC sur les impôts de M. Zahawi – a été menacé de poursuites judiciaires, et l’avocat fiscaliste Dan Neidle a été contacté par des avocats en diffamation « chers ».

“Le genre de tentatives, de tentatives légales apparentes pour supprimer cette histoire, je ne pense pas que cela soit à la hauteur des normes auxquelles le public s’attendrait à juste titre.”

Dominic Grieve, ancien procureur général conservateur, a déclaré que M. Sunak n’avait pas besoin d’une enquête pour répondre à la “question évidente” de savoir s’il avait agi avec intégrité.

“Je pense qu’il est impossible de répondre à cette question et de dire qu’il l’a fait”, a-t-il déclaré à BBC Newsnight. « Et si tel est le cas, alors franchement, le Premier ministre a vraiment le devoir de dire à Nadhim Zahawi qu’il doit démissionner. Et plus il reste là-bas, plus ça va empirer.

Lord Kerslake, ancien chef de la fonction publique, a déclaré: «Le vrai problème est que lorsque ces questions ont été soulevées en juillet, à propos des affaires fiscales de Nadhim Zahawi, il aurait pu et aurait dû être complètement ouvert sur les détails. Il ne l’a pas fait – il a menacé de poursuites judiciaires et il a fermé le dossier. C’est un conflit clair avec les principes d’ouverture de Nolan.

M. Zahawi, le député de Stratford-upon-Avon, a insisté sur le fait que son “erreur” sur les actions de la société de sondage YouGov qu’il a cofondée était “imprudente et non délibérée”. Il a insisté sur le fait qu’il était “confiant” que l’enquête constatera qu’il a “agi correctement tout au long”.

Les travaillistes ont fait valoir que M. Sunak devrait licencier le président avant la conclusion de l’enquête, la décrivant comme une “tentative pathétique de se renvoyer la balle”.