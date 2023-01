Les deux tiers du public ne veulent pas que Boris Johnson revienne au poste de Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Près de deux électeurs sur trois sont contre le fait que Boris Johnson redevienne Premier ministre dans un coup dur à tout espoir de retour, selon un nouveau sondage.

Les alliés de M. Johnson souhaitent que l’ancien Premier ministre revienne du désert, remplace Rishi Sunak et mène le parti conservateur aux élections générales prévues en 2024.

Mais 63% sont opposés à ce que M. Johnson tente à nouveau de diriger le pays avec seulement 24% en faveur de l’idée, selon un sondage exclusif pour L’indépendant.

Les partisans de l’ancien Premier ministre pensent qu’il possède une “magie électorale” – mais les résultats montrent que M. Sunak est jugé plus digne de confiance, plus compétent sur le plan économique et plus susceptible de gagner leur vote.

Quelque 41% des électeurs de l’enquête Savanta Comres pensent que l’actuel Premier ministre peut “améliorer” la réputation du parti conservateur, seulement 19% ont dit la même chose de M. Johnson.

Il semble y avoir peu de sympathie pour l’ancien Premier ministre à propos du Partygate, alors qu’il se prépare à faire face à une grillade télévisée des députés du comité des privilèges pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur sur ce qu’il savait des partis qui enfreignent les règles.

Une nette majorité d’électeurs (58%) pensent qu’il devrait démissionner de son siège à Uxbridge et Ruislip s’il s’avère qu’il a menti sur Partygate lors de l’enquête, qui devrait commencer dès le mois prochain.

Bien que M. Johnson et M. Sunak aient été condamnés à une amende pour avoir assisté à une fête d’anniversaire un n ° 10 en violation des restrictions de Covid, quelque 39% du public blâment l’ancien Premier ministre pour le scandale Partygate, tandis que seulement 9% blâment M. Sunak.

Seuls 14% des électeurs pensent que M. Johnson peut faire confiance pour dire la vérité, tandis que 39% pensent la même chose de M. Sunak. Sur le plan économique, seuls 19% font confiance à M. Johnson pour gérer les finances du pays, contre 44% pour l’actuel chef conservateur.

L’ancien Premier ministre est également confronté à de nouvelles questions sur ses finances, après qu’il est apparu qu’il avait été doué pour l’utilisation d’une maison de l’ouest de Londres près de Harrods appartenant à l’épouse du donateur conservateur Lord Bamford à une valeur estimée de 10 000 £ par mois de loyer.

Près des deux tiers du public sont contre l’arrangement, selon notre sondage. Quelque 62% ont déclaré qu’il n’était “pas acceptable” pour M. Johnson de vivre dans un logement subventionné par un donateur conservateur.

Malgré le sondage, son homologue conservateur Stephen Greenhalgh a déclaré que les résultats désastreux des élections locales pour les conservateurs en mai pourraient forcer les députés conservateurs à « examiner leurs options ».

Lord Greenhalgh a dit L’indépendant: « La personne que les travaillistes craignent est Boris Johnson. Boris a de la magie électorale. C’est un gagnant. C’est extraordinaire de s’être passé de ses services.

L’ancien ministre est un partisan de l’Organisation démocratique conservatrice (CDO) de son homologue conservateur Lord Cruddas, qui fait pression pour transférer plus de pouvoirs aux membres de la base dans le cadre d’une course à la direction.

Cependant, Chris Hopkins, directeur de Savanta, a déclaré que les chiffres montraient que les discussions de certains conservateurs sur le retour de M. Johnson “devraient s’accompagner de graves avertissements sanitaires”, ajoutant: “Boris Johnson et, dans une certaine mesure, Liz Truss, sont responsables des conservateurs. nombre de sondages désastreux.

Un porte-parole de M. Johnson a refusé de commenter le sondage.

Certains députés conservateurs ont averti qu’une pression pour le retour de M. Johnson au n ° 10 serait un désastre, un député d’arrière-ban avertissant que “des histoires sur Partygate et ses finances continueraient à arriver”.

L’ancien ministre David Davis a écrit dans L’indépendant plus tôt cette semaine que tout retour risque une défaite électorale écrasante de style 1997 pour les conservateurs.

Le parti travailliste a appelé à une enquête sur les finances de M. Johnson alors qu’il était au n ° 10 après qu’il aurait utilisé un parent millionnaire pour soutenir une ligne de crédit de 800 000 £.

Le parti a écrit au commissaire parlementaire aux normes Daniel Greenberg à la suite d’un rapport selon lequel l’homme d’affaires canadien Sam Blyth s’est porté garant d’une facilité de crédit pour le premier ministre de l’époque.

Le porte-parole de M. Johnson a rejeté toute suggestion selon laquelle un conflit d’intérêts ou une violation du code de conduite des députés existait, ajoutant qu’il avait fait toutes les “déclarations nécessaires qu’il était tenu de faire”.

L’enquête Savanta ComRes auprès de 2 064 adultes a été réalisée entre le 13 et le 15 janvier.