Les deux tiers des Japonais ne croient pas que les organisateurs des Jeux olympiques puissent organiser des jeux sûrs, selon un sondage après la découverte de Covid-19 parmi les athlètes

Dans le sondage du journal Asahi Shimbun, 68% des personnes interrogées ont exprimé des doutes quant à la capacité des organisateurs à garantir « sûr et sécurisé » jeux, 55 % se déclarant opposés à la tenue d’un événement sportif majeur, contre 33 % en faveur des jeux.

La nouvelle intervient après que deux athlètes sud-africains et un analyste vidéo ont été testés positifs pour Covid-19 dans le village olympique dimanche.

Les résultats de l’enquête font suite aux sondages précédents qui ont toujours montré que le public japonais est largement favorable au report ou à l’annulation des matchs, qui se dérouleront sans spectateurs et alors que Tokyo est en état d’urgence en raison d’une augmentation des infections à Covid-19.

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans la capitale japonaise, les participants craignant que les Jeux olympiques ne conduisent à une vague d’infections et n’apportent des variantes plus contagieuses et plus mortelles du coronavirus dans le pays.

Le géant automobile Toyota, l’un des principaux sponsors des jeux, a déclaré lundi qu’il ne diffuserait pas de publicités télévisées liées aux Jeux olympiques de Tokyo au Japon et que son président n’assisterait pas à la cérémonie d’ouverture. « Il est vrai que Toyota n’assistera pas à la cérémonie d’ouverture, et la décision a été prise en tenant compte de divers facteurs, dont l’absence de spectateurs », a-t-il ajouté. a déclaré un porte-parole cité par Reuters.

Les organisateurs et les responsables du Comité international olympique (CIO) ont insisté sur le fait que les jeux se dérouleront en toute sécurité et ne produiront pas de nouveaux points chauds. Le chef du CIO, Thomas Bach, a appelé le public japonais à montrer son soutien aux athlètes.

Le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Katsunobu Kato, a déclaré lundi que le gouvernement continuerait à « travailler en étroite collaboration avec le CIO et d’autres pour assurer un environnement sûr et sécurisé. »

Les jeux, qui ont été annulés l’année dernière en raison de la pandémie, dureront du 23 juillet au 8 août

