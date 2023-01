Les deux tiers des glaciers sont en passe de disparaître d’ici 2100 – Shaw Local

Les glaciers du monde rétrécissent et disparaissent plus rapidement que ne le pensaient les scientifiques, les deux tiers d’entre eux devant fondre d’ici la fin du siècle à l’heure actuelle. changement climatique tendances, selon une nouvelle étude.

Mais si le monde peut limiter le réchauffement futur à quelques dixièmes de degré de plus et atteindre les objectifs internationaux – techniquement possibles mais peu probables selon de nombreux scientifiques – alors un peu moins de la moitié des glaciers du globe disparaîtront, selon la même étude. Des glaciers pour la plupart petits mais bien connus sont en voie d’extinction, ont déclaré les auteurs de l’étude.

Dans un scénario du pire, également improbable, de plusieurs degrés de réchauffement, 83% des glaciers du monde disparaîtraient probablement d’ici l’an 2100, ont déclaré les auteurs de l’étude.

L’étude publiée jeudi dans la revue Science a examiné l’ensemble des 215 000 glaciers terrestres de la planète, sans compter ceux qui se trouvent sur les calottes glaciaires en Groenland et Antarctique — d’une manière plus complète que les études antérieures. Les scientifiques ont ensuite utilisé des simulations informatiques pour calculer, en utilisant différents niveaux de réchauffement, combien de glaciers disparaîtraient, combien de billions de tonnes de glace fondraient et dans quelle mesure cela contribuerait à l’élévation du niveau de la mer.

Le monde est maintenant sur la bonne voie pour une augmentation de la température de 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, ce qui, d’ici l’an 2100, signifie la perte de 32 % de la masse glaciaire mondiale, soit 48,5 billions de tonnes métriques de glace ainsi que 68% des glaciers disparaissent. Cela augmenterait l’élévation du niveau de la mer de 4,5 pouces (115 millimètres) en plus des mers qui s’agrandissent déjà à cause de la fonte des calottes glaciaires et de l’eau plus chaude, a déclaré l’auteur principal de l’étude, David Rounce.

“Quoi qu’il arrive, nous allons perdre beaucoup de glaciers”, a déclaré Rounce, glaciologue et professeur d’ingénierie à l’Université Carnegie Mellon. “Mais nous avons la capacité de faire la différence en limitant le nombre de glaciers que nous perdons.”

“Pour de nombreux petits glaciers, il est trop tard”, a déclaré la co-auteure de l’étude, Regine Hock, glaciologue à l’Université d’Alaska Fairbanks et à l’Université d’Oslo en Norvège. “Cependant, à l’échelle mondiale, nos résultats montrent clairement que chaque degré de température mondiale est important pour garder autant de glace que possible enfermée dans les glaciers.”

Selon l’étude, la perte de glace projetée d’ici 2100 varie de 38,7 billions de tonnes métriques à 64,4 billions de tonnes, selon le réchauffement de la planète et la quantité de charbon, de pétrole et de gaz brûlée.

L’étude calcule que toute cette fonte de glace ajoutera de 3,5 pouces (90 millimètres) dans le meilleur des cas à 6,5 pouces (166 millimètres) dans le pire des cas au niveau mondial de la mer, soit 4% à 14% de plus que les projections précédentes.

Cette élévation du niveau de la mer de 4,5 pouces à partir des glaciers signifierait que plus de 10 millions de personnes dans le monde – et plus de 100 000 personnes aux États-Unis – vivraient sous la ligne de marée haute, qui autrement seraient au-dessus, a déclaré l’élévation du niveau de la mer chercheur Ben Strauss, PDG de Climate Central. L’élévation du niveau de la mer au XXe siècle due au changement climatique a ajouté environ 4 pouces à la montée subite du Superstorm Sandy de 2012, coûtant environ 8 milliards de dollars de dégâts à lui seul, a-t-il déclaré.

Les scientifiques disent que la future élévation du niveau de la mer sera davantage motivée par fonte des calottes glaciaires que les glaciers.

Mais la perte des glaciers ne se limite pas à la montée des mers. Cela signifie une diminution de l’approvisionnement en eau pour une grande partie de la population mondiale, un risque accru d’inondations dues à la fonte des glaciers et la perte de sites historiques couverts de glace de l’Alaska au Alpes même près du camp de base du mont Everest, ont déclaré plusieurs scientifiques à l’Associated Press.

“Pour des endroits comme les Alpes ou l’Islande… les glaciers font partie de ce qui rend ces paysages si spéciaux”, a déclaré le directeur du Centre national de données sur la neige et la glace, Mark Serreze, qui n’a pas participé à l’étude mais l’a louée. “Comme ils perdent leur glace dans un sens, ils perdent également leur âme.”

Hock a souligné le glacier Vernagtferner dans les Alpes autrichiennes, qui est l’un des glaciers les mieux étudiés au monde, mais a déclaré que “le glacier aura disparu”.

Le Glacier Columbia en Alaska avait 216 milliards de tonnes de glace en 2015, mais avec seulement quelques dixièmes de degré de réchauffement en plus, Rounce a calculé qu’elle serait la moitié de cette taille. S’il y a 4 degrés Celsius (7,2 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle, un scénario improbable dans le pire des cas, il perdra les deux tiers de sa masse, a-t-il déclaré.

“C’est définitivement difficile à regarder et à ne pas laisser tomber”, a déclaré Rounce.

Les glaciers sont cruciaux pour la vie des gens dans une grande partie du monde, a déclaré Twila Moon, scientifique principale adjointe au Centre national de la neige et de la glace, qui ne faisait pas partie de l’étude.

“Les glaciers fournissent de l’eau potable, de l’eau agricole, de l’hydroélectricité et d’autres services qui font vivre des milliards (oui, des milliards !) de personnes”, a déclaré Moon dans un e-mail.

Moon a déclaré que l’étude “représente des avancées significatives dans la projection de la façon dont les glaciers du monde pourraient changer au cours des 80 prochaines années en raison du changement climatique créé par l’homme”.

C’est parce que l’étude inclut des facteurs de changement des glaciers que les études précédentes n’avaient pas et sont plus détaillées, ont déclaré Ruth Mottram et Martin Stendel, climatologues à l’Institut météorologique danois qui ne faisaient pas partie de la recherche.

Cette nouvelle étude tient mieux compte de la façon dont la glace des glaciers fond non seulement à cause de l’air plus chaud, mais aussi de l’eau sous et sur les bords des glaciers et comment les débris peuvent ralentir la fonte, ont déclaré Stendel et Mottram. Les études précédentes se sont concentrées sur les grands glaciers et ont fait des estimations régionales au lieu de calculs pour chaque glacier individuel.

Dans la plupart des cas, les chiffres de perte estimés par l’équipe de Rounce sont légèrement plus désastreux que les estimations précédentes.

Si le monde parvient d’une manière ou d’une autre à limiter le réchauffement à l’objectif global de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle — le monde est déjà à 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit) — la Terre perdra probablement 26 % de la masse glaciaire totale d’ici la fin du siècle, soit 38,7 billions de métriques tonnes de glace qui fond. Les meilleures estimations précédentes avaient ce niveau de réchauffement qui se traduisait par seulement 18 % de la perte de masse totale.

“J’ai travaillé sur des glaciers dans les Alpes et en Norvège qui disparaissent très rapidement”, a déclaré Mottram dans un e-mail. “C’est un peu dévastateur à voir.”

