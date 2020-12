Deux étudiants universitaires sur trois en Angleterre n’avaient pas d’enseignement en face à face en novembre, selon un rapport.

La plupart ont également souffert d’un déclin de leur santé mentale, selon les conclusions du Bureau des statistiques nationales issues d’enquêtes menées auprès de 100 000 étudiants.

Selon le rapport, à la fin du mois de novembre, 65% des étudiants ne recevaient aucun enseignement personnel et dépendaient entièrement de l’enseignement en ligne.

L’ONS a ajouté que le plus grand risque de propagation du virus se situait dans les résidences universitaires dans lesquelles de nombreux étudiants étaient confinés, «avec un minimum de preuves» de la propagation du virus dans les établissements d’enseignement en face à face.

Les étudiants ont respecté les règles de verrouillage et de niveau autant que quiconque, a déclaré l’ONS.

Un porte-parole d’Universities UK a déclaré: «Tout au long de ce mandat, les universités se sont efforcées de fournir autant d’enseignement en personne … que possible.

Ils ont ajouté que les universités ont déplacé des conseils et des conseils en ligne pour soutenir les étudiants.

L’ONS a déclaré: «De nombreux étudiants de l’enseignement supérieur se sont retrouvés dans une situation unique, s’isolant peut-être dans un ménage avec d’autres qu’ils ne connaissent pas bien».

Les résultats produits par l’ONS à partir d’une série d’enquêtes à grande échelle suggèrent une misère généralisée parmi les étudiants.

Ils fourniront des preuves à l’appui des affirmations selon lesquelles les universités, qui facturent généralement des frais de 9250 £ par an, ne parviennent pas à faire face aux pressions de la pandémie sur plus de deux millions d’étudiants.

Selon le rapport, à la fin novembre, vers la fin du verrouillage d’automne, 65% des étudiants ne recevaient pas de cours personnels et dépendaient entièrement de l’enseignement universitaire en ligne.

La moitié de tous les étudiants ont déclaré qu’ils exigeraient le remboursement de leurs frais si l’enseignement en ligne uniquement se poursuivait l’année prochaine.

Sur la base d’une enquête menée auprès de 100000 étudiants en Angleterre menée entre le 20 et le 25 novembre, le rapport indique que « 65% ont déclaré n’avoir suivi aucune heure d’enseignement en personne, tandis que 21% ont déclaré avoir suivi entre une et cinq heures en personne. ; la moitié des étudiants ont déclaré avoir suivi au moins six heures d’apprentissage à distance ».

L’ONS a déclaré que peu de choses justifiaient l’abandon de l’enseignement personnel.

« Nous avons constaté que le risque de transmission était plus élevé dans les environnements résidentiels tels que les halls et les maisons d’étudiants, avec des preuves minimes de propagation du virus dans des cadres d’enseignement en face à face tels que les salles de classe et les amphithéâtres », indique le rapport.

Il a ajouté que le plus grand risque de propagation du virus se situait dans les résidences universitaires dans lesquelles de nombreux étudiants étaient confinés.

« Des flambées plus importantes se sont produites dans les halls des résidences, ce qui suggère qu’il s’agit d’un domaine qui devrait être au centre d’une surveillance renforcée du virus à l’avenir », a déclaré l’ONS.

Interrogés sur la possibilité que tout l’enseignement universitaire soit transféré en ligne lorsque les étudiants reviennent le mois prochain, quatre sur cinq ont déclaré qu’ils continueraient à étudier de chez eux ou retourneraient sur leur campus après leurs vacances de Noël.

Mais l’ONS a déclaré: « La moitié des étudiants ont également déclaré que le passage à l’apprentissage en ligne uniquement aurait un impact négatif sur leur expérience académique.

« Interrogés sur leurs frais si tout l’enseignement universitaire était en ligne à partir de janvier, la moitié des étudiants ont déclaré qu’ils seraient susceptibles ou extrêmement susceptibles de demander le remboursement d’une partie ou de la totalité de leurs frais. »