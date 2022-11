Les deux tiers des députés soutiendraient l’extension des repas scolaires gratuits, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak subit une pression croissante pour étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants dont les familles reçoivent un crédit universel, car un nouveau sondage suggère que les deux tiers des députés soutiennent la politique.

Alors que la crise du coût de la vie sévit, le gouvernement fait face à des appels croissants pour offrir des repas gratuits à tous les 800 000 enfants de ce type qui sont actuellement exclus du programme parce que le revenu de leur famille est supérieur à 7 400 £ par an après impôts, hors avantages.

L’indépendant s’est associé à la Food Foundation pour sa campagne Feed the Future, appelant à ce que des repas scolaires gratuits soient distribués à tous les enfants pauvres en Angleterre. Près de 225 000 personnes ont à ce jour signé notre pétition.

Intensifiant les appels à l’action mardi, neuf des principaux supermarchés du Royaume-Uni ont cosigné une lettre à la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan exhortant le gouvernement à s’engager à étendre l’éligibilité aux repas scolaires gratuits.

“L’insécurité alimentaire au Royaume-Uni va inévitablement augmenter” dans les mois à venir en raison de l’inflation et alors que les supermarchés “s’engagent à faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir”, les ministres doivent “faire plus pour protéger les enfants et alléger le fardeau des parents en difficulté”, averti les détaillants.

Cela est venu alors que le sondage de YouGov auprès d’une partie représentative des députés indiquait un fort consensus entre les partis à la Chambre des communes, où les deux tiers des députés se sont avérés favorables à l’extension immédiate des repas scolaires gratuits à toutes les familles dont les familles reçoivent un crédit universel.

En outre, près de la moitié des politiciens interrogés soutiennent également l’idée d’ouvrir le programme à tous les élèves du primaire sans condition de ressources.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, fait partie de ceux qui soutiennent les repas scolaires gratuits universels, une politique déjà en place pour les élèves du primaire dans quatre des arrondissements de la capitale – Newham, Tower Hamlets, Southwark et Islington – et qui devrait aller de l’avant pour ceux d’Écosse et du Pays de Galles. .

Les conclusions de YouGov, commandées par la Food Foundation, sont intervenues alors que des recherches également menées pour l’association caritative par Childwise suggéraient que 10% des enfants en Angleterre – âgés de 7 à 17 ans – craignaient de ne pas avoir assez de nourriture pour le déjeuner.

Ce chiffre est passé à un élève sur quatre qui a déclaré avoir eu du mal à manger suffisamment pendant les vacances d’été – une augmentation d’environ 25% depuis les vacances d’été en 2020.

Plus de 30 % des enfants interrogés ont déclaré avoir partagé de la nourriture avec des amis à l’école parce qu’ils n’avaient pas assez à manger, tandis que plus d’un sur cinq connaissait des amis qui avaient faim et n’avaient pas assez à manger à l’école.

Interrogé la semaine dernière si le seuil bas d’éligibilité serait modifié, le secrétaire à l’éducation a déclaré que “ces choses sont toujours surveillées”, ajoutant : “La réalité est que vous devez attendre le budget d’automne pour toute réponse sur le financement”.

« Plus d’un tiers des enfants ont désormais droit ou reçoivent des repas scolaires gratuits ou de la nourriture dans les écoles. Je pense donc que cela fait beaucoup d’enfants », a déclaré Mme Keegan à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme, ajoutant que le nombre d’enfants ayant accès à des repas scolaires gratuits avait augmenté de 300 000 ces dernières années.

Insistant sur le fait que cela signifie qu’il y a plus de personnes qui tombent dans la pauvreté, Mme Keegan a noté que les enfants bénéficient de repas scolaires gratuits pendant plusieurs années, même si leur situation change.

En outre, alors que l’inflation devrait être un moteur majeur de l’augmentation de la faim cet hiver alors que les revenus sont réduits, l’analyse des Lib Dems a révélé que quelque 110 000 enfants supplémentaires seraient actuellement éligibles à des repas scolaires gratuits si la limite de revenus de 7 400 £ avait été autorisée. augmenter en fonction de l’inflation.

S’exprimant la semaine dernière lors d’un événement Feed the Future, l’ancien ministre conservateur de la Santé, Lord Bethell, a déclaré “qu’il existe des arguments moraux et sociaux très solides” pour étendre la politique à tous ceux qui en ont besoin, ajoutant que les repas scolaires gratuits “éliminent tout un ensemble de traumatismes que beaucoup les enfants ont autour de la faim » et la sécurité alimentaire.

Appelant les conclusions de YouGov sur le soutien généralisé des députés « encourageantes », la directrice exécutive de la Food Foundation, Anna Taylor, a déclaré : « Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et laisser les enfants payer un prix à vie pour cette crise du coût de la vie. Offrir à plus d’enfants des repas scolaires gratuits est absolument essentiel.