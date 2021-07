Les deux tiers des Britanniques qui s’auto-isolent ne présentent AUCUN symptôme de Covid, selon les données

DEUX tiers des personnes qui s’auto-isolent ne présentent aucun symptôme, ont montré hier de nouvelles données.

La grande majorité des Britanniques coincés à la maison – estimés à 2 millions – se sentent parfaitement bien et peuvent s’isoler inutilement pendant la fermeture des entreprises.

Selon l’Office for National Statistics, seulement 34% des personnes interrogées il y a deux semaines présentaient des symptômes pendant leur isolement.

On ne sait pas combien d’entre eux avaient réellement le virus, car les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’un rhume ou d’une grippe.

L’application NHS Test & Trace a été critiquée pour être trop sensible, forçant des personnes en bonne santé et entièrement vaccinées à se couper.

Il a ordonné à un nombre record de 520 194 de rester à la maison la semaine dernière – une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents – tandis que les usines, les pubs, les hôpitaux et les aéroports sont paralysés par des pénuries de personnel.

On estime que 577 700 personnes en Angleterre – environ un pour cent de la population – ont Covid.

Mais près de quatre fois plus nombreux sont actuellement à s’isoler

Alors que les infections augmentent, les décès restent « faibles », a déclaré l’ONS.

51 870 autres cas de virus ont été enregistrés au Royaume-Uni hier, mais seulement 49 décès – moins que les 63 de jeudi.

Le taux R de l’Angleterre – la vitesse à laquelle le virus se propage – est resté stable à 1,2 à 1,4.

Cela signifie que 10 personnes infectées par le virus en infectent 12 à 14 autres.

Près d’un tiers (28 pour cent) des personnes isolées ont déclaré que cela leur avait fait perdre des revenus, et encore plus (37 pour cent) ont déclaré que cela avait un effet négatif sur leur bien-être et leur santé mentale.

Les niveaux de bonheur sont également en baisse à l’échelle nationale tandis que l’anxiété est en hausse.

La plupart des personnes isolées (89 %) respectent les règles, dont 94 % des personnes présentant des symptômes et 86 % de celles qui n’en présentent pas.

Tim Gibbs, de l’ONS, a déclaré: « Avec l’assouplissement des restrictions, il est important que nous continuions à surveiller le comportement de ceux qui doivent s’isoler. »

L’ONS a ajouté que les deux tiers (64%) des adultes prévoient de continuer à porter un couvre-visage dans les magasins et dans les transports publics après la fin des restrictions.

Partir en vacances à l’étranger est ce que les gens attendent le plus.

Les sentiments au sujet des vaccins restent positifs, 95 % des adultes déclarant qu’ils en avaient un ou qu’ils en auraient probablement un s’ils étaient proposés.