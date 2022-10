Les deux tiers des avis en ligne sont négatifs – la plupart des plaintes concernant un mauvais service

DEUX tiers des avis laissés en ligne sont négatifs, 1 personne sur 20 espérant obtenir un cadeau ou une réduction sur l’achat, selon une étude.

Une enquête menée auprès de 2 000 adultes qui laissent des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur des sites Web à propos d’une entreprise, d’un produit ou d’une expérience a révélé qu’ils laissent en moyenne 36 avis par an ou trois par mois.

Les hôtels, les restaurants, les magasins et les pubs sont les endroits où les gens ont laissé le plus d’avis Crédit : Getty

Mais en moyenne, 24 d’entre eux seront négatifs.

Plus de quatre sur 10 (41 %) laissent des commentaires défavorables pour avertir les autres d’un mauvais service, tandis que 15 % affirment qu’ils se sentent mal à l’aise s’ils laissent quelque chose de trop brillant.

Et 18 % l’oublient simplement s’ils n’ont rien à redire.

L’hygiène et la propreté figurent également en tête de liste pour de nombreuses personnes, 32 % d’entre elles affirmant qu’elles ne reviendraient jamais si l’hygiène d’une entreprise n’était pas à la hauteur lors du premier voyage.

L’étude, commandée par les experts en nettoyage P&G Professional, a également révélé que les hôtels et les restaurants (50 %), les magasins (35 %) et les pubs (25 %) sont les endroits où les gens ont laissé le plus d’avis.

La critique de restaurant Grace Dent a déclaré à propos des résultats : « Comme le dit l’adage, vous n’avez qu’une seule chance de faire une bonne première impression – et dans le climat actuel, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour les entreprises hôtelières.

“Comme le montre cette recherche, les avis en ligne peuvent faire ou défaire une entreprise, c’est pourquoi les lieux d’accueil doivent tout mettre en œuvre pour garantir une expérience cinq étoiles.

“La nourriture doit être exceptionnelle, le service doit être stellaire et l’environnement doit être impeccable.”

L’étude a également révélé qu’un adulte sur 20 qui laisse de mauvaises critiques admet qu’il le fait dans l’espoir d’obtenir un cadeau ou de l’argent sur un futur achat.

Et 66 % estiment également que les entreprises doivent prendre en compte les évaluations du service client afin d’améliorer leur service et apprendre de leurs erreurs.

Mais 41% sont heureux de croire sur parole un étranger qui publie un avis en ligne, et 53% sont également plus susceptibles de faire confiance aux commentaires des clients qu’aux notes attribuées aux hôtels.

Montrant à quel point une bonne première impression est importante, 40% des personnes interrogées, via OnePoll, ne reviendraient jamais dans un lieu pour lequel elles avaient précédemment laissé une mauvaise critique.

Parmi ceux-ci, 33% ne pensent pas que les entreprises méritent une seconde chance après avoir fait une erreur une fois, et 32% ne reviendraient jamais si l’hygiène d’une entreprise n’était pas à la hauteur lors du premier voyage.

Un porte-parole de P&G Professional a déclaré : « Les avis sont plus importants que jamais avec le paysage économique actuel qui crée des défis pour les entreprises hôtelières, et laisser des avis positifs peut aider à soutenir les entreprises locales.

“Particulièrement lorsqu’il s’agit de restaurants, de pubs et d’autres lieux d’accueil, la propreté est un facteur déterminant pour obtenir une bonne critique plutôt qu’une mauvaise.

“Ainsi, pour toute nouvelle entreprise dans ce domaine, garder les choses propres peut offrir une victoire rapide et facile pour partir du bon pied avec de nouveaux clients.”