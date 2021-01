La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg proteste avec des manifestants lors d’une manifestation «Vendredis pour l’avenir» pour réclamer une action climatique plus forte, à Stockholm le 9 octobre 2020. | Jonathan Nackstrand / AFP via Getty Images

L’ONU a mené l’enquête à travers des publicités dans des jeux populaires comme Angry Birds et Words With Friends.

Plus des deux tiers de la population mondiale estiment que le changement climatique est une urgence et pensent que quatre domaines politiques clés peuvent y remédier: la conservation, les énergies renouvelables, une agriculture respectueuse du climat et l’investissement dans des entreprises et des emplois verts.

C’est ce que montrent les résultats du Peoples ‘Climate Vote, une enquête de l’ONU auprès de 1,2 million de personnes dans 50 pays et 17 langues – un échantillon représentant 56% de la population mondiale de plus de 14 ans.

La proportion la plus importante de personnes qui ressentaient le changement climatique comme une urgence (74%) venaient du Belize, des Fidji et de Trinité-et-Tobago – pays que le rapport identifie comme «les petites nations insulaires en développement», ou PEID, qui sont particulièrement vulnérables au climat. les impacts du changement comme l’élévation du niveau de la mer et la sécheresse.

Les habitants des pays à revenu élevé suivaient de près, 72% d’entre eux affirmant que le changement climatique était une urgence. Les pourcentages étaient plus faibles dans les pays à revenu intermédiaire (62%) et les pays moins développés (58%).



Programme des Nations Unies pour le développement



Parmi les participants qui ont déclaré que le changement climatique était une urgence, 59 pour cent pensaient que tout devait être fait pour résoudre le problème, tandis que 20 pour cent approuvaient une réponse plus lente et plus progressive. Seul un sur 10 pense que le monde en fait actuellement assez.



Programme des Nations Unies pour le développement



Ce que la plupart des pays du monde pensent des politiques climatiques

Tous les participants ont eu 18 choix de politiques dans six domaines différents – l’énergie, l’économie, les transports, les fermes et l’alimentation, la protection des personnes et la nature – et on leur a demandé de choisir ce qu’ils aimeraient voir devenir loi.

Quatre politiques ont reçu le soutien de 50 pour cent ou plus des répondants: la conservation des forêts et des terres (54 pour cent); énergie solaire, éolienne et renouvelable (53 pour cent); techniques agricoles respectueuses du climat (52 pour cent); et investir davantage dans les entreprises et les emplois verts (50 pour cent).

Les politiques les moins populaires dans l’ensemble ont été le passage à un régime à base de plantes (30 pour cent) et à une assurance bonne et abordable pour mieux protéger les gens contre les tempêtes extrêmes, les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt et autres impacts climatiques, avec seulement environ un tiers des participants soutenant il (32 pour cent).

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg tweeté ses réflexions sur l’enquête, jugeant «très intéressant» que seulement 10% des gens pensent que les dirigeants mondiaux en faisaient assez pour résoudre l’urgence. Des recherches récemment publiées indiquent que les Américains familiers avec Thunberg sont plus susceptibles d’avoir de plus fortes intentions de se joindre à une action collective pour lutter contre le changement climatique.

Comment l’enquête a été menée: Angry Birds et Words With Friends

L’enquête a été menée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des analystes de l’Université d’Oxford et des ONG partenaires utilisant une nouvelle approche: le jeu mobile. L’enquête fait partie de la campagne Mission 1.5, qui a débuté en février 2020 et vise à éduquer les gens sur le changement climatique et à obtenir leur opinion sur la manière dont les gouvernements devraient agir pour y faire face.

Du 7 octobre au 4 décembre 2020, les publicités dans les jeux mobiles populaires comme Angry Birds et Words With Friends ont été remplacées par l’enquête en 17 langues. L’approche a conduit à un échantillon beaucoup plus large de 1,2 million de répondants et à une plus grande représentation à tous les âges, sexes et niveaux de scolarité que ce qui aurait été possible grâce aux méthodes de sondage traditionnelles.

L’ONU a sélectionné 50 pays représentant globalement les régions où elle opère: Europe occidentale et Amérique du Nord, Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe orientale et Asie centrale, et Amérique latine et Caraïbes – représentant 56% de la population mondiale l’âge de 14 ans. 35% des 1,2 million de personnes interrogées, soit 421 170 personnes, ont répondu à toutes les questions de l’enquête.

Les questions de l’enquête ont été tirées d’un jeu qui place les acteurs dans le rôle de politiciens qui tentent de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou moins dans différents domaines politiques. L’objectif de réchauffement et les domaines politiques sont issus de véritables recommandations des objectifs de développement durable de l’ONU et vérifiés par des experts en science et politique du climat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et de la NASA.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont analysé les résultats avec une marge d’erreur de 2%.

L’enquête pourrait être une feuille de route pour la politique climatique pour les dirigeants mondiaux

Les résultats de l’enquête constituent un atout inestimable pour les dirigeants mondiaux qui se réuniront plus tard cette année à la COP26, la conférence annuelle de l’ONU sur le changement climatique, pour réexaminer leurs engagements envers l’accord de Paris.

Et cette semaine encore, l’ONU a organisé un sommet sur l’adaptation au climat, axé sur la façon dont les pays peuvent mieux se préparer aux pires impacts du changement climatique, tels que l’élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et les dommages extrêmes causés par les tempêtes.

Dans ses remarques lors du sommet, l’Envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à «faire tout ce que nous pouvons» pour faire en sorte que la COP26 «aboutisse à une action climatique ambitieuse dans laquelle tous les principaux pays émetteurs soulèvent leurs ambitions de manière significative et que nous aidons à protéger les plus vulnérables. »

Le vote des peuples pour le climat, qui représente l’opinion de la majorité du monde, y compris les plus vulnérables, permet à Kerry et aux autres dirigeants internationaux de savoir quelles politiques devraient selon eux être utilisées pour faire face à l’urgence climatique: conservation des forêts et des terres; énergie solaire, éolienne et renouvelable; techniques agricoles respectueuses du climat; et investir davantage dans les entreprises et les emplois verts.

Et aux États-Unis, il semble que l’administration Biden s’occupe déjà de ces préoccupations politiques avec une série de décrets destinés à lutter contre le changement climatique. Une disposition enterrée mais importante protégerait 30% des terres et des eaux des États-Unis d’ici 2030, ce qui correspond aux demandes de politique de conservation.

Et lors d’un point de presse du 27 janvier, lorsqu’on lui a demandé comment les États-Unis renforceraient leur engagement envers l’accord de Paris, le tsar du climat de Biden, Gina McCarthy, a déclaré qu’en matière de terres publiques, l’administration examinerait « le carbone dans notre sol, pour travailler avec l’agriculture et d’autres pour voir comment nous gérons mieux nos forêts afin de ne pas voir les incendies de forêt dévastateurs que nous avons connus auparavant.

Il reste à voir quels seront les pouvoirs des décrets de Biden sur le climat, ainsi que le niveau de contribution et de collaboration avec d’autres dirigeants mondiaux pour lutter contre l’urgence climatique.