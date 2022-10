Les deux seules voitures de l’Ohio – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Bon mercredi, commençons !

Fait amusant: Dans l’état de l’Ohio en 1895, il n’y avait que deux voitures. Les pilotes ont quand même réussi à se percuter…

En ce jour

En 1857, la ville d’Anaheim est fondée.

En 1932, un nouveau propriétaire change le nom des Detroit Falcons en Detroit Red Wings et introduit le logo de l’aile à roues.

En 1973, Elton John sort “Goodbye Yellow Brick Road”, son septième album studio.

En 1994, la NBA raccourcit la ligne des trois points à 22 pieds.

En 2001, Barry Bonds bat le record du plus grand nombre de circuits réussis en une seule saison, atteignant ses 71e et 72e dans le même match.

En 2004, l’acteur Rodney Dangerfield décède à l’âge de 82 ans.

En 2005, ‘Twilight’ est publié.

En 2011, le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, décède à 56 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la journée nationale Faites quelque chose de bien, la journée nationale de la marche et du vélo jusqu’à l’école, la journée nationale Get Funky, la journée nationale du chou frisé, la journée nationale des graines de citrouille, la journée nationale du podcast militaire, la journée nationale Kiss a Wrestler, la journée du café avec un flic, la marche internationale vers Journée scolaire et Yom Kippour.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Ajustements de l’Okanagan proposés pour les circonscriptions électorales de la Colombie-Britannique. En savoir plus ici.

Ouverture de la saison de brûlage en vigueur pour le sud de l’Okanagan-Similkameen. En savoir plus ici.

Le programme de garde d’enfants à 10 $ par jour arrive à la garderie de Salmon Arm. En savoir plus ici.

Tendance

Quel parcours difficile pour ce Michael.

c’est peut-être ma nouvelle vidéo d’Halloween préférée LMAOO. L’un des enfants de boo @ the zoo était Michael 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/mdbg1x8TdJ — des’ (@_DestineeKM) 2 octobre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur Jacob Tremblay (16 ans), l’actrice Kate Winslet (47 ans), l’acteur Jesse Eisenberg (39 ans), l’acteur Bernie Mac (aurait eu 65 ans), l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson (64 ans) , les membres du Temple de la renommée du hockey Mario Lemieux (58 ans) et Patrick Roy (57 ans) et le politicien et brasseur canado-écossais Alexander Keith.

Passez une bonne journée tout le monde!! Comme le disent les fêtes nationales, faites quelque chose de bien aujourd’hui !

