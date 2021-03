Les deux sessions de la Chine: Hong Kong, la politique de l’enfance, la compétition technique et d’autres sujets à surveiller

Pourtant, à l’instar des rassemblements qui ont débuté jeudi, les deux sessions offrent un aperçu précieux de ce que les dirigeants de Pékin considèrent et espèrent communiquer comme leurs priorités. Cette année, des questions telles que le plan économique du pays pour les cinq prochaines années et les politiques controversées en matière de population et de retraite devraient dominer. Des tensions de longue date avec les États-Unis et l’Occident pourraient faire obstacle aux procédures, selon des analystes et des médias d’État, qui suggèrent que les dirigeants chinois pourraient utiliser les conférences pour accélérer leur quête d’autosuffisance technologique et resserrer leur emprise sur Hong. Kong.

Contrôle total de Hong Kong

Les autorités de Hong Kong ont intensifié une campagne d’arrestations et de purges contre les militants pro-démocratie après que le gouvernement de Pékin, qui exerce un contrôle global sur Hong Kong mais est théoriquement obligé de lui permettre l’autonomie politique, a adopté une loi sur la sécurité nationale l’année dernière lors des « Deux sessions « . pour écraser la dissidence.

La prochaine étape pourrait être une réécriture plus approfondie des règles. Là sont des rapports qui Pékin prévoit de mettre en œuvre des révisions potentiellement profondes de la Loi fondamentale de Hong Kong, la mini-constitution englobant le principe «un pays, deux systèmes», ou des changements généralisés aux élections de Hong Kong. Cette semaine, les médias d’État chinois signalé que les décideurs politiques de Pékin envisagent de repenser les circonscriptions de Hong Kong et exigent que les candidats soient nommés par un collège électoral composé d’élites politiques et d’affaires pro-Pékin.

Politique de deux enfants? Ou trois?

Après 35 ans, la Chine a levé sa politique controversée de l’enfant unique en 2016, mais cela ne suffira peut-être pas à empêcher une crise démographique au ralenti. Publication du ministre chinois des Affaires civiles Li Jiheng un avis En décembre, l’avertissement sur les taux de natalité et de fécondité de la Chine était tombé en dessous d’une « limite d’avertissement », déclenchant un débat houleux sur l’opportunité d’introduire une nouvelle législation pour supprimer toutes les mesures contraceptives.

Alors que les familles chinoises font face à des coûts de la vie, de la garde d’enfants et de l’éducation élevés, comme dans de nombreux pays développés, l’héritage de la politique de l’enfant unique a ajouté à la tension démographique de la Chine. Les personnes de plus de 65 ans représentaient 8% de la population chinoise en 2000, mais atteindront environ 20% d’ici 2025. D’ici 2050, environ 40% des Chinois auront dépassé l’âge de la retraite. La population en âge de travailler, qui se situe entre 16 et 59 ans, pourrait baisser de 35 millions au cours des cinq prochaines années seulement, a déclaré un responsable national de la sécurité sociale aux journalistes à Pékin le mois dernier lorsqu’il a avancé l’idée de relever l’âge légal de la retraite. à 60. année pour augmenter. un problème majeur pour les « Deux sessions ».

Lutter contre la crise technique aux États-Unis.

L’ancien président Donald Trump est peut-être sans pouvoir, mais les dirigeants chinois sont convaincus que les relations avec les États-Unis ont changé de façon permanente et que les sanctions à l’exportation de l’administration Trump qui ont paralysé Huawei leur ont appris une leçon de dépendance technologique. Pékin pourrait faire face à une pression continue si le président Biden adopte une ligne dure contre les entreprises technologiques chinoises et recrute des alliés américains pour aider à concurrencer la Chine.

Ces derniers mois, le dirigeant chinois Xi Jinping et d’autres ont reconnu la « situation internationale compliquée » à laquelle la Chine est confrontée, qui a façonné la façon dont ils ont élaboré le nouveau plan quinquennal, le plan directeur général pour le développement qui aura lieu au cours de cette année. deux sessions. » sont publiés.

Les responsables ont déjà souligné les points clés: la Chine doit devenir autonome et développer des industries locales capables de concurrencer l’Occident dans les puces informatiques, la biotechnologie, les énergies renouvelables et les véhicules électriques, et d’autres domaines stratégiques du futur. L’économie doit s’éloigner de l’exportation de produits manufacturés bon marché et rester robuste même lorsque la Chine est géopolitiquement entourée d’alliés américains ou confrontée à une récession mondiale.

Faire croître l’économie

La Chine est peut-être revenue de la pandémie de coronavirus avant que d’autres grandes économies n’existent, mais le maintien d’une croissance à long terme peut être délicat, en particulier le type vert et durable que Pékin souhaite. Les économistes chinois ont averti pendant des années que le pays était alourdi par la hausse de la dette du gouvernement, des entreprises et des ménages, mais cela n’a pas empêché le gouvernement de lancer de nouvelles dépenses d’infrastructure pour relancer la reprise post-pandémique, ou les spéculateurs du logement qui continuent de acheter à ce que les régulateurs ont mis en garde pourrait être la plus grande bulle d’actifs au monde.