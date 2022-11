Les deux sénateurs du GOP de Louisiane évaluent la candidature au poste de gouverneur

BATON ROUGE, La. (AP) – À moins d’un an de la course au poste de gouverneur très attendue de la Louisiane, les deux sénateurs américains de l’État ont déclaré qu’ils avaient envisagé de se présenter au poste de gouverneur et prévoyaient d’annoncer leurs décisions bientôt, peut-être dans les prochains jours.

Lors d’un appel de presse de routine mardi, le sénateur républicain Bill Cassidy a déclaré aux journalistes qu’il envisageait la course au poste de gouverneur, qu’il avait pris une décision et qu’il “ferait cette annonce plus tard cette semaine”, rapporte The Advocate. Le commentaire de Cassidy intervient un jour après que l’autre sénateur et compatriote républicain de Louisiane, John Kennedy, a fait une déclaration similaire.

“Au cours de l’année dernière, les Louisianais m’ont demandé à maintes reprises de revenir à la maison pour servir de gouverneur en ces temps difficiles”, a déclaré Kennedy dans un communiqué lundi. « (Ma femme) et moi aimons les gens de la Louisiane. Nous les avons toujours écoutés, donc j’envisage sérieusement d’entrer dans la course du gouverneur. J’annoncerai ma décision bientôt.

Cassidy a été élu pour la première fois au Congrès en 2015 et a facilement été réélu en 2020. La semaine dernière, Kennedy a décroché un deuxième mandat de six ans au Sénat tout en repoussant 12 challengers et en évitant un second tour.

Cassidy et Kennedy ont tous deux des millions de fonds de campagne en main – Cassidy avec 2,9 millions de dollars et Kennedy avec 13,6 millions de dollars, selon la Commission électorale fédérale – grâce à l’argent collecté lors de la course aux élections fédérales. L’argent peut être utilisé par des comités d’action politique soutenant leurs candidatures à un poste d’État.

La course au poste de gouverneur de 2023 devrait attirer plusieurs candidats solides du GOP, car les limites de mandat empêchent le gouverneur actuel John Bel Edwards, un démocrate, de briguer un troisième mandat consécutif. Et bien que la législature de l’État soit dominée par les républicains, la Louisiane est le seul État du Sud profond avec un démocrate comme gouverneur, ouvrant une énorme opportunité aux républicains qui espèrent conquérir le poste gouvernemental le plus élevé de l’État.

Bien que l’élection soit dans moins d’un an, jusqu’à présent, seul le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, a officiellement annoncé sa candidature. Républicain conservateur et fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, Landry a déjà reçu une approbation précoce du Parti républicain de Louisiane – une annonce la semaine dernière qui a suscité l’indignation des candidats potentiels qui n’ont pas encore officiellement jeté leur chapeau sur le ring.

Une liste d’autres républicains intéressés par le siège du gouverneur s’allonge lentement.

Le lieutenant-gouverneur Billy Nungesser a confirmé aux journalistes en août qu’il prévoyait de se joindre à la course et de se lancer dans la campagne électorale en 2023. Le trésorier de la Louisiane, John Schroder, a déclaré à ses partisans en janvier qu’il prévoyait également de se présenter. Le représentant américain Garret Graves et la sénatrice d’État Sharon Hewitt ont également indiqué qu’ils envisageaient le concours pour le poste le plus élevé de l’État.

Mais jusqu’à présent, on ne sait pas qui émergera en tant que candidat démocrate.

Sara Cline, l’Associated Press