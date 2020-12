Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a proposé une proposition de relance de 916 milliards de dollars. | Getty Images

Le plan de relance bipartite du Sénat et le plan de la Maison Blanche traitent l’assurance-chômage de manière très différente.

Les discussions de relance, après un regain d’élan la semaine dernière, ont frappé un nouveau barrage routier.

Il y a maintenant deux propositions concurrentes au Congrès, dont aucune n’a recueilli le soutien nécessaire pour aller de l’avant.

Le premier est un projet de loi de 908 milliards de dollars sur lequel travaille un groupe bipartite de sénateurs, qui a été présenté comme un «point de départ» fort par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer. La seconde est une offre de 916 milliards de dollars de la Maison Blanche via le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, à laquelle les législateurs républicains – y compris le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy – se sont ralliés.

Les deux contiennent un financement pour les petites entreprises et la distribution de vaccins, bien qu’ils diffèrent sur quelques points clés. La proposition bipartite, par exemple, comprend beaucoup plus de financement pour l’assurance-chômage (UI), garantissant une augmentation hebdomadaire de 300 $ aux bénéficiaires pendant 16 semaines, en plus de ce qu’ils reçoivent actuellement au niveau de l’État.

L’offre de la Maison Blanche, en revanche, ne comprend que 40 milliards de dollars pour étendre les programmes expirant qui ont amélioré l’accès à l’assurance-chômage. Il contient également le financement d’une deuxième série de chèques de relance de 600 $, contrairement à la proposition bipartite.

Les démocrates ont déjà rejeté le plan Mnuchin compte tenu de son traitement de l’interface utilisateur, tandis que McConnell a rejeté la proposition bipartisane comme étant inutilement large et a favorisé un projet de loi plus ciblé. Ces désaccords laissent les législateurs dans une autre impasse, bien que les républicains et les démocrates aient souligné qu’ils aimeraient faire quelque chose avant de partir pour les vacances, ce qu’ils sont actuellement prévus de faire d’ici le 21 décembre.

« Nous devons le faire pour sauver des vies et des moyens de subsistance, dans l’espoir que beaucoup plus d’aide est en route », a déclaré la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. À moins d’une action du Congrès plus poussée, un certain nombre de programmes devraient expirer d’ici la fin du mois, y compris la protection du logement et la couverture pandémique de l’assurance-chômage pour 12 millions d’Américains.

Le manque de soutien à l’assurance chômage est un problème majeur dans le plan Mnuchin

La proposition de Mnuchin comprend une disposition qui a été extrêmement importante pour les républicains – des garanties de responsabilité qui protéger les entreprises contre les poursuites liées à la pandémie – ainsi que de l’argent pour la priorité démocratique de l’aide publique et locale. Cependant, il ne parvient pas à financer l’assurance-chômage, ce que les démocrates ont déjà appelé.

«La proposition du président commence par réduire la proposition d’assurance-chômage en cours de discussion par les députés bipartites de la Chambre et du Sénat de 180 milliards de dollars à 40 milliards de dollars. C’est inacceptable », ont déclaré Pelosi et Schumer dans un communiqué mardi.

Le plan de Mnuchin n’inclut aucun financement pour les paiements d’assurance-chômage améliorés au-dessus de leurs niveaux actuels, selon un assistant démocrate. Le financement de l’assurance-chômage dont dispose le plan Mnuchin est destiné à étendre les programmes de lutte contre la pandémie aux chômeurs de longue durée ainsi qu’aux travailleurs et entrepreneurs de l’économie des petits boulots, rapporte le New York Times. (Ces programmes permettent aux gens de bénéficier de l’assurance-chômage pendant 13 semaines supplémentaires et ont ouvert le programme aux entrepreneurs, aux pigistes et aux travailleurs de l’économie des petits boulots; ils couvrent actuellement environ 12 millions de personnes.)

Le plan de la Maison Blanche diffère considérablement de la proposition bipartite présentée par les législateurs républicains et démocrates, y compris le sénateur Mitt Romney (R-UT), Susan Collins (R-ME), Joe Manchin (D-WV) et Mark Warner (D- VA), ce qui créerait un supplément hebdomadaire de 300 $ pour l’assurance-chômage qui durerait 16 semaines.

Plus tôt cette année, le premier plan de relance, la Loi CARES, comprenait un supplément hebdomadaire de 600 $ d’assurance-chômage qui a expiré à la fin de juillet, et cette disposition vise à fournir aux bénéficiaires un coup de pouce similaire, quoique plus petit. Comme Dylan Matthews de Vox l’a déjà expliqué, le paiement hebdomadaire moyen de l’assurance-chômage en janvier dernier était de 385 $ sans aucun supplément, et les paiements ajoutés à la loi CARES offraient un soutien supplémentaire indispensable.

Le plan de Mnuchin alloue également un financement pour une série unique de chèques de relance de 600 $, la moitié du montant que les individus ont reçu plus tôt cette année, rapporte le Times. Le plan bipartite du Sénat n’a pas été en mesure d’inclure une deuxième vague de chèques de relance de 1 200 $, car cela aurait ajouté 300 milliards de dollars supplémentaires au prix, selon le sénateur Dick Durbin (D-IL). Un certain nombre de législateurs, dont le sénateur Bernie Sanders (I-VT) et Elizabeth Warren (D-MA), ont cependant fait pression pour leur inclusion.

Que contient la dernière proposition du groupe bipartisan

Le groupe bipartisan de sénateurs a publié mercredi plus de détails sur sa proposition, bien que son aperçu – obtenu par Vox – note que les protections en matière de responsabilité et les aides d’État et locales font partie des domaines faisant l’objet de négociations. Voici quelques-unes des dispositions qu’il contient.

Assurance chômage: Le plan comprend un paiement hebdomadaire supplémentaire de 300 $ d’assurance-chômage pendant 16 semaines jusqu’en avril 2021. Ce paiement supplémentaire renforce le paiement hebdomadaire que les bénéficiaires reçoivent, un peu comme une disposition antérieure de la loi CARES. Le projet de loi prolongerait également de 16 semaines les programmes d’assurance-chômage en cas de pandémie qui expirent à la fin de décembre. Un plan précédent estimait l’allocation pour l’assurance-chômage à 180 milliards de dollars.

Aide à la location: Une aide au loyer de 25 milliards de dollars est incluse ainsi que la mise en place d’un moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’en janvier 2021. Comme Vox’s Jerusalem Demsas l’a précédemment rapporté, les défenseurs ont fait valoir qu’au moins 100 milliards de dollars d’aide au loyer sont nécessaires pour couvrir les déficits actuels. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour garantir que des millions de personnes ne seront pas expulsées à la fin du mois de janvier.

Soutien aux petites entreprises: 300 milliards de dollars pour l’aide aux petites entreprises, y compris le programme de protection des chèques de paie, un programme de prêts-subventions que les propriétaires d’entreprise peuvent demander pour couvrir à la fois la masse salariale et les coûts opérationnels. Ces prêts s’adressent aux petites entreprises de 300 employés ou moins qui ont vu leurs revenus diminuer de 30% ou plus au cours d’un trimestre de cette année. Selon un rapport de Fortune, cette aide vise à répondre à un besoin urgent auquel de nombreux propriétaires d’entreprises sont confrontés. Près de 100 000 petites entreprises ont déjà fermé définitivement pendant la pandémie.

Aide alimentaire: La proposition contient une augmentation mensuelle de 15 pour cent des prestations individuelles de SNAP, des fonds pour l’aide en cas de pandémie pour les enfants qui ont reçu une aide alimentaire à l’école, et de l’argent pour d’autres programmes, y compris les repas sur roues et WIC. La demande d’une telle aide a considérablement augmenté pendant la pandémie, les banques alimentaires de tout le pays étant confrontées à des besoins criants ces derniers mois. Une esquisse précédente estimait l’allocation pour l’aide alimentaire à 26 milliards de dollars.

Aides d’État et locales: 160 milliards de dollars alloués aux gouvernements des États, locaux et tribaux, de l’argent qui vise à aider à tout régler, des services de santé à la rémunération des enseignants, alors que les États fixent des réductions budgétaires massives en raison de dépenses inattendues en cas de pandémie et de pertes de recettes fiscales. Les législateurs utilisent ce nombre comme base de négociations.

Report du prêt étudiant: Les remboursements de prêts étudiants fédéraux seraient reportés jusqu’à la fin avril 2021, prolongeant une politique actuellement en place jusqu’à la fin janvier 2021. Cette politique pourrait toucher environ 40 millions d’emprunteurs étudiants.

Protections de responsabilité: Les législateurs continuent de négocier sur ce point. Les démocrates ne soutiennent pas du tout ces protections, tandis que les républicains veulent s’assurer que les entreprises sont à l’abri d’éventuelles retombées juridiques liées à leurs actions pendant la pandémie. Une proposition précédente incluait des protections temporaires de responsabilité pour les entreprises et permettait aux États d’adopter leurs propres lois à plus long terme.

Comme Ella Nilsen et Jerusalem Demsas de Vox l’ont déjà signalé, la proposition contient un certain nombre d’autres principes:

Le cadre comprend également [funds] pour le transport, y compris les compagnies aériennes et Amtrak, 16 milliards de dollars pour le développement de vaccins et davantage de tests et de traçages de Covid-19, 82 milliards de dollars de financement fédéral pour l’éducation, 10 milliards de dollars pour le service postal américain en difficulté et 10 milliards de dollars pour la garde d’enfants, entre autres.

Les principaux conflits pourraient encore se résumer aux garanties de responsabilité et aux aides d’État et locales

Les problèmes récurrents que les législateurs ont eu du mal à résoudre tout au long des négociations de relance sont toujours des protections de responsabilité – une demande républicaine de premier plan – et une aide d’État et locale – une des principales démocrates. Plus tôt cette semaine, McConnell avait même suggéré de retirer les deux d’un projet de loi de relance afin de le faire progresser, signalant un certain mouvement étant donné son engagement précédent à préserver les protections en matière de responsabilité.

« Négocier 101 suggère que nous mettions de côté ces deux éléments controversés et que nous poursuivions avec l’énorme tas de choses sur lesquelles nous nous entendons », a souligné McConnell dans un discours prononcé mercredi. Il a également essayé de faire pression pour une facture plus étroite de 550 milliards de dollars la semaine dernière, bien qu’il ait depuis soutenu le plan Mnuchin plus cher.

Les dirigeants démocrates ont cependant noté que tout paquet sans aide publique et locale serait totalement inadéquat étant donné les énormes réductions budgétaires que les gouvernements régionaux sont obligés de faire. Ils ont également dit que les aides d’État bénéficient du soutien des législateurs des deux côtés de l’allée. « Le financement de l’État et local est bipartisan contrairement à la proposition de responsabilité extrême des entreprises que le leader McConnell a faite qui n’a pas de soutien démocrate », a déclaré Schumer.

Les républicains ont jusqu’à présent insisté sur le fait que des protections en matière de responsabilité sont nécessaires pour garantir que les petites entreprises ne soient pas touchées par un déluge de poursuites judiciaires pour la façon dont elles ont géré la pandémie, tandis que les démocrates rétorquent que de tels boucliers sont destinés à protéger les entreprises contre la responsabilité. Certains républicains, dont McConnell, se sont opposés à l’aide publique et locale parce qu’ils prétendent que les États pourraient utiliser ce financement pour couvrir d’autres coûts non liés. Les chercheurs, cependant, ont souligné que ces fonds sont nécessaires pour combler ce qui pourrait représenter jusqu’à 500 milliards de dollars de déficit que les États ont accumulé en raison de la baisse des revenus et des coûts plus élevés pendant la pandémie.

Ces deux points de friction – ainsi que le financement de plus d’assurance-chômage – font partie des domaines sur lesquels les législateurs doivent continuer à travailler s’ils veulent parvenir à un compromis dans les semaines à venir. Les enjeux pour le faire sont incroyablement élevés: des millions d’Américains traversent des licenciements, des expulsions potentielles et des fermetures d’entreprises alors que les cas de coronavirus continuent de monter en flèche.