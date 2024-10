Les deux prochains films d’Alana Haim annoncés

En 2021, Alana Haim a fait ses débuts d’actrice avec son rôle principal dans le film de Paul Thomas Anderson. Pizza à la réglisse. Aujourd’hui, la sœur Haim s’apprête à jouer dans deux autres films : Le cerveau réalisé par Kelly Reichardt et Scénario de rêve réalisé par Kristoffer Borgli.

Selon Le journaliste hollywoodien, Le cerveau est un drame de braquage d’art mettant en vedette Josh O’Connor, et la production a déjà commencé. L’action se déroule pendant la guerre du Vietnam et le début du mouvement de libération des femmes en Amérique. Il est composé de Neil Kopp, Anish Savjani et Vincent Savino de la production cinématographique.

Scénario de rêve met en vedette Zendaya et Robert Pattinson, dans lequel ils incarnent un couple qui traverse une crise dans les jours précédant leur mariage. Le tournage commence plus tard ce mois-ci et Ari Aster, Lars Knudsen et Tyler Campellone de Square Peg en sont les producteurs.