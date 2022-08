Les deux principaux responsables météorologiques hongrois limogés après que des prévisions de pluie incorrectes ont entraîné le report du feu d’artifice | Nouvelles du monde

Les deux hauts responsables du service météorologique hongrois ont été limogés après qu’une prévision de pluie “gravement erronée” ait entraîné le report d’un feu d’artifice.

L’exposition annuelle de la Saint-Étienne, qui se déroule le long du Danube dans la capitale Budapest, est considérée comme la plus grande d’Europe et marque la fête nationale la plus importante de Hongrie.

Il attire généralement plus d’un million de spectateurs, mais a été annulé samedi après-midi après que les prévisions indiquaient que des conditions météorologiques extrêmes étaient probables vers 21 heures.

Le spectacle a été reporté à la semaine suivante, mais le soir de la Saint-Étienne, les tempêtes attendues ne se sont jamais matérialisées.

Laszlo Palkovics, ministre hongrois de la technologie et de l’industrie, a annoncé plus tard que Kornelia Radics, le chef du Service météorologique national, et son adjoint Gyula Horvath avaient été limogés.

Les licenciements ont suscité des accusations d’ingérence politique de la part du gouvernement nationaliste hongrois.

Bien que le ministre n’ait pas fourni de raison pour les licenciements, le service météorologique a été sévèrement critiqué dans les médias hongrois alignés sur le gouvernement, qui ont rapporté que les prévisions “gravement erronées” du service avaient provoqué un report inutile du feu d’artifice.

Entre-temps, le Service météorologique national a exigé la réintégration de Mme Radics et de son adjoint.

L’agence a décrit avoir subi une “pression politique” concernant ses évaluations des modèles météorologiques pendant les vacances et que ceux qui appliquaient la pression “ignoraient l’incertitude scientifiquement acceptée inhérente aux prévisions météorologiques”.

“Nous sommes fermement convaincus que, malgré les pressions considérables exercées par les décideurs, nos collègues (…) ont fourni le meilleur de leurs connaissances et ne sont pas responsables des dommages allégués ou réels”, a écrit le service.

Les détracteurs du gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban, accusé de corruption, de népotisme et de tendances antidémocratiques, ont déclaré que les licenciements étaient politiquement motivés et rappelaient le passé communiste de la Hongrie.

Le jour de la Saint-Étienne est observé en Hongrie le 20 août de chaque année pour rendre hommage au roi Étienne, qui a jeté les bases de l’État après avoir été couronné le jour de Noël en 1000 après JC.