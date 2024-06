Les deux principaux héritiers de l’immobilier, Oren et Alon Alexander, accusés de viol dans le cadre de procès à New York

Actualités américaines

Les héritiers jumeaux Oren et Alon Alexander auraient agressé sexuellement deux femmes, dont une qu’ils ont violée à tour de rôle dans un château des Hamptons, selon des poursuites explosives à Manhattan.

Un avocat des hommes d’affaires de la centrale a rapidement rejeté les allégations au Post lundi, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une tentative de restructuration de plusieurs millions de dollars.

Les deux plaintes civiles, déposées en mars, portent sur des attaques odieuses présumées survenues en 2010 et 2012.

Oren, une figure éminente de la société de courtage Official, soutenue par Side, et son frère jumeau Alon, cadre dans une société de sécurité privée, sont nommés par deux femmes qui affirment que les frères ont un passé troublant d’agressions ensemble.

Les jumeaux puissants Oren et Alon Alexander assistent à la fête de retraite de la légende de NASCAR Jeff Gordon à Miami en 2015. Aaron Davidson

L’une des femmes affirme dans des documents judiciaires que les frères l’ont violée au tristement célèbre palais de fête « Sir Ivan’s Castle » à Watermill, LI, et tandis que l’autre affirme qu’elle n’avait que 18 ans lorsqu’elle a été attaquée après avoir été droguée par les jumeaux dans un district de Meatpacking. point chaud.

Les poursuites ont été intentées après la prolongation de la loi de New York autorisant les survivants présumés à poursuivre en justice pour d’anciennes agressions sexuelles.

Les poursuites dressent un tableau présumé effrayant d’Alon et Oren, ce dernier dirigeant l’équipe de haut vol Alexander avec un troisième frère. L’entreprise a supervisé plus de 7 milliards de dollars de transactions immobilières à New York, dans le sud de la Floride et au-delà depuis qu’Oren a quitté son entreprise de longue date Douglas Elliman en 2022 pour démarrer l’entreprise.

Les dossiers judiciaires font état de cas déchirants de violence de la part des jumeaux, notamment le viol à tour de rôle des plaignants, laissant les victimes avec un traumatisme durable.

Les jumeaux se mettent dans l’esprit patriotique au « Château de Sir Ivan » dans les Hamptons le 3 juillet 2011. Steven Henri

L’avocat des Alexander, Jim Ferraro du cabinet d’avocats Ferraro, a nié avec véhémence ces accusations.

« Cette poursuite a été rendue publique après [the Alexanders] a choisi de ne pas céder à une demande de plusieurs dizaines de millions de dollars », a déclaré Ferarro dans une déclaration au Post. « Nous sommes convaincus que cette question sera résolue [their] faveur compte tenu d’une vaste collection de preuves puissantes, notamment des enregistrements téléphoniques, des messages texte, des courriels et d’autres documents dont le contenu démystifie clairement ces affirmations.

La New York Adult Survivors Act – qui est entrée en vigueur le 24 novembre 2022 et devait prendre fin le 24 novembre 2023 – a permis aux survivants présumés d’agression sexuelle de demander justice, quel que soit le moment où les agressions ont eu lieu. La fenêtre pour intenter des poursuites a ensuite été prolongée jusqu’en mars 2025, ce qui a permis les poursuites contre les Alexander.

Les documents indiquent que les femmes n’ont pas déposé de plainte auprès de la police au moment des agressions présumées.

Les avocats représentant les femmes, du cabinet Torgan Cooper & Aaron, basé à New York, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du Post.

« Sir Ivan » Wilzig se produit lors de sa flamboyante fête d’anniversaire dans sa maison tout aussi extravagante de Long Island en 2016. Jerritt Clark

La plainte de Rebecca Mandel raconte sa prétendue rencontre cauchemardesque avec les jumeaux.

La jeune femme de 18 ans, alors âgée de 18 ans, dit dans son procès qu’elle a rencontré Oren et Alon au club SL, aujourd’hui disparu, Meatpacking District, en 2009 et qu’en 2010, Alon a dopé sa boisson. Les frères l’ont ensuite violée dans leur appartement après l’avoir attirée là-bas sous de faux prétextes, selon son procès.

Les jumeaux lui ont assuré qu’ils « traîneraient juste un petit moment », indique sa plainte. Une fois à l’intérieur, affirme Mandel dans son procès, les jumeaux l’ont coincée et violée dans un acte décrit comme « extrême et scandaleux à tel point que l’action était atroce et intolérable dans une société civilisée ».

Dans une autre plainte déposée le même jour en mars, Kate Whiteman allègue une agression survenue en 2012 au tristement célèbre palais du parti « Sir Ivan’s Castle » dans les Hamptons, une maison appartenant à l’artiste Ivan Wilzig, qui est également cité dans la poursuite pour négligence. Wilzig n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Post.

Kate Whiteman affirme avoir été agressée par les frères Alexander en 2012 au « Château de Sir Ivan ». Jerritt Clark

Le procès de Whiteman raconte qu’elle aurait été traînée par Alon dans un SUV où Oren l’attendait, emmenée au château et agressée par les frères malgré ses tentatives de s’échapper.

Ferraro a dit le site Web The Real Dealqui a été le premier à rapporter les poursuites, a déclaré que l’affaire était « totalement inventée » et a prédit qu’elle s’effondrerait après la déposition de Whitman.

Ferraro a également qualifié le procès de Mandel de « très bizarre », exprimant sa confiance de longue date dans les Alexander, ayant utilisé Oren comme agent immobilier pendant des années.

Oren Alexander célèbre le retour du Raleigh, un hôtel et résidences Rosewood, au Carlyle à Manhattan le 8 mai 2024. Darian DiCianno/BFA.com/Shutterstock

Les avocats de Wilzig ont décidé de transférer le dossier de Whiteman contre lui dans le comté de Suffolk, où se trouve son domicile.

Les jumeaux Alexander, qui vivent désormais à Miami Beach, sont issus d’une dynastie immobilière dirigée par leur père, Shlomy Alexander. Leur frère Tal, un autre courtier de premier plan, n’est toujours pas impliqué dans ces allégations, se concentrant sur leurs projets tels que le condo de marque Rosewood à Raleigh à Miami Beach et le condo de marque Dolce & Gabbana à Brickell.

