Les deux partis politiques sont-ils autodestructeurs ? – Shaw Local

Les deux principaux partis politiques américains sont suicidaires, et 2024 pourrait être l’année où ils obtiendront ce qu’ils méritent.

Un récent sondage montre que seulement 24 % des Américains souhaitent que le président Biden se présente à nouveau, et que 30 % seulement souhaitent que l’ancien président Donald Trump figure sur le bulletin de vote. Pourtant, les deux partis semblent déterminés à les nommer. Pourquoi? Parce qu’ils sont désespérément déconnectés du peuple américain.

Les démocrates sont contrôlés par une minorité d’extrême gauche et les républicains par une minorité d’extrême droite. Ils aiment tous deux diaboliser l’opposition, et leurs adeptes sectaires deviennent plus radicaux en se livrant à une propagande unilatérale.

La plupart des Américains ne sont ni d’extrême gauche ni d’extrême droite. Ils veulent des solutions raisonnables, pas une haine instinctive. Et ils sont tellement rebutés par la politique toxique que beaucoup d’entre eux se sont tout simplement déconnectés.

Mais le milieu américain s’éveille. Vous pouvez déjà le constater dans la croissance des mouvements des partis No Labels et Forward, et dans le nombre croissant de personnes qui s’identifient comme indépendantes plutôt que comme démocrates ou républicains.

Si Biden et Trump sont les candidats en 2024, les deux partis pourraient subir un véritable choc. Ils n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes.

Note de l’éditeur : Joe Smyth est l’auteur de Fixing America’s Broken Politics. Ancien journaliste, il est aujourd’hui à la retraite et les opinions exprimées ici sont les siennes.