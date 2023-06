Les deux parties subissent de lourdes pertes alors que l’Ukraine riposte contre la Russie, selon une évaluation britannique

KYIV, Ukraine – La Russie et l’Ukraine subissent un nombre élevé de pertes militaires alors que l’Ukraine se bat pour déloger les forces du Kremlin des zones occupées au début de sa contre-offensive, ont annoncé dimanche des responsables britanniques.

Les pertes russes sont probablement à leur plus haut niveau depuis le pic de la bataille de Bakhmut en mars, ont déclaré des responsables militaires britanniques dans leur évaluation régulière.

Selon les renseignements britanniques, les combats les plus intenses se sont concentrés sur la province du sud-est de Zaporizhzhia, autour de Bakhmut et plus à l’ouest dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Alors que la mise à jour signalait que l’Ukraine était à l’offensive dans ces zones et avait « fait de petites avancées », elle indiquait que les forces russes menaient « des opérations défensives relativement efficaces » dans le sud de l’Ukraine.

L’armée ukrainienne a déclaré dimanche matin dans une mise à jour régulière qu’au cours des dernières 24 heures, la Russie avait effectué 43 frappes aériennes, quatre frappes de missiles et 51 attaques à partir de plusieurs lance-roquettes. Selon la déclaration de l’état-major général, la Russie continue de concentrer ses efforts sur les opérations offensives dans l’est industriel de l’Ukraine, en concentrant les attaques autour de Bakhmut, Avdiivka, Marinka et Lyman dans la province de Donetsk, avec 26 affrontements.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que deux civils avaient été tués et trois autres blessés au cours de la dernière journée.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient également lancé des frappes aériennes sur d’autres régions de l’est et du sud du pays.

Un civil a été tué et quatre autres blessés dans la province de Kherson à la suite des attaques russes, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokudin, tandis que le gouverneur régional de Zaporizhzhia Yurii Malashko a déclaré qu’une personne avait été blessée lors d’attaques russes qui ont touché 20 colonies dans la province.

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration nommée par Moscou dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient pris le contrôle du village de Piatykhatky sur le front de bataille de Zaporizhzhia.

Serhiy Bratchuk, porte-parole du gouvernement régional de la province du sud-ouest d’Odessa, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient détruit un dépôt de munitions « très important » près de la ville portuaire occupée par la Russie de Henichesk, dans la province voisine de Kherson.

« Nos forces armées ont porté un bon coup dans la matinée », a déclaré Bratchuk dans un message vidéo dimanche matin, posté sur sa chaîne Telegram.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti que la contre-offensive de l’Ukraine visant à déloger les forces du Kremlin des zones occupées, en utilisant des armes avancées fournies par l’Occident lors d’attaques le long de la ligne de front de 600 milles, pourrait durer longtemps.

Un groupe de dirigeants africains a mené une soi-disant « mission de paix » en Ukraine et en Russie ces derniers jours pour tenter de mettre fin à leur guerre de près de 16 mois, mais la visite s’est terminée samedi sans aucun signe immédiat de progrès. .

Dans d’autres développements :

– Le nombre de morts suite aux inondations consécutives à la destruction du barrage de Kakhovka est passé à 16 sur le territoire sous contrôle ukrainien, a annoncé samedi le ministère ukrainien de l’Intérieur, tandis que des responsables russes ont déclaré que 29 personnes étaient mortes dans les territoires contrôlés par Moscou.

Des inondations massives dues à la destruction du barrage le 6 juin ont dévasté des villes le long du cours inférieur du Dniepr dans la région de Kherson, une ligne de front dans la guerre. La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement d’avoir provoqué la rupture.

– Alors que la date limite pour que toutes les formations de volontaires russes signent des contrats avec le ministère russe de la Défense approche, largement considérée comme ciblant le groupe de mercenaires russes Wagner, le chef de Wagner et critique régulier du Kremlin, Yevgeny Prigozhin, a déclaré dimanche que 32 000 anciens prisonniers étaient rentrés chez eux après la fin de leurs contrats. avec Wagner en Ukraine.

Selon Prigozhin, 83 crimes ont été commis par ceux qui étaient rentrés chez eux, ce qui, selon lui, était « 80 fois moins » que le nombre commis par ceux qui ont été libérés de prison au cours de la même période sans avoir servi avec Wagner.

Prigozhin a visité les prisons russes pour recruter des combattants, promettant des pardons s’ils survivaient à une tournée de six mois en première ligne avec Wagner. Dans une interview le mois dernier, Prigozhin a déclaré qu’il avait recruté 50 000 condamnés, dont environ 10 000 ont été tués à Bakhmut.