Les deux parties cherchent un terrain élevé dans les guerres de relations publiques alors que l’offensive ukrainienne démarre

Il n’a pas fallu longtemps pour que le brouillard de la guerre s’installe sur la contre-offensive de printemps tant attendue de l’Ukraine, les deux parties affirmant voir des points positifs dans les combats de dimanche dans un affrontement qui pourrait déterminer le sort de l’invasion de 16 mois de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a pratiquement confirmé que l’attaque était en cours ce week-end lors d’une visite à Kiev du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Des analystes militaires occidentaux privés affirment que des rapports sur le terrain et à partir d’images satellite indiquent que les forces ukrainiennes ont commencé des avancées dans au moins quatre secteurs le long d’un front de 600 milles contre les troupes russes retranchées dans l’est et le sud de l’Ukraine occupée.

Les dirigeants ukrainiens affirment que les premiers résultats ont été positifs, affirmant dimanche qu’au moins trois villages de la région occidentale de Donetsk autrefois détenus par la Russie et ses alliés séparatistes locaux ont maintenant été repris.

« Je suis en contact avec nos commandants. Tout le monde est positif », a déclaré samedi soir M. Zelenskyy, tout en disant qu’il ne pouvait pas parler en détail des combats.

Mais le Kremlin – ainsi que les blogueurs militaires russes qui ont par le passé critiqué sévèrement la stratégie et les performances russes sur le terrain – ont déclaré que les gains ukrainiens à ce jour avaient été négligeables et que les lignes défensives russes avaient généralement tenu jusqu’à présent.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, qui suit de près les combats depuis que le président russe Vladimir Poutine a autorisé l’invasion en février 2022, a cité un blogueur militaire russe qui a déclaré que les opérations défensives dans le sud de l’Ukraine « reposent sur trois éléments principaux : détection précoce et destruction des formations d’assaut ukrainiennes, utilisation massive d’armes antichars et minage de territoires proches des positions défensives russes.

Les véhicules blindés ukrainiens, dont beaucoup sont fournis par l’Occident, ont été touchés alors qu’ils tentaient de négocier de nouveaux champs de mines posés par les défenseurs russes, et sont à nouveau vulnérables lorsqu’ils tentent de se retirer, a affirmé le blogueur.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche que les attaques ukrainiennes en au moins deux points à l’est et au sud avaient été « infructueuses ».

Les enjeux sont extraordinairement élevés : si l’Ukraine peut s’appuyer sur ses succès fin 2022 avec la nouvelle offensive, le territoire sous contrôle russe serait divisé en deux et la Crimée annexée par la Russie coupée.

Si les forces russes peuvent tenir dans les mois à venir, le gouvernement Zelenskyy fait face à une guerre d’usure plus longue contre un adversaire plus grand et plus peuplé qui pourrait forcer Kiev à demander une paix partielle.

La BBC a rapporté que les combats se sont intensifiés dans la région sud de Zaporizhzhya, longtemps considérée comme une ligne d’attaque probable alors que l’Ukraine cherche à récupérer l’accès à la mer d’Azov. Les deux parties ont du mal à déterminer comment la rupture d’un barrage majeur sur le Dniepr séparant les forces ukrainiennes et russes dans la région de Kherson affectera les combats.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et d’autres ministres de la Défense de l’OTAN recevront probablement une mise à jour plus détaillée lorsqu’ils se réuniront pour un sommet de deux jours à Bruxelles à partir de jeudi. Le président Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN se réuniront au début du mois prochain en Lituanie pour un sommet très attendu.

Les analystes militaires occidentaux disent que les deux parties ont des raisons d’être à la fois optimistes et préoccupées alors que la contre-offensive prend de l’ampleur dans les prochains jours. Contrairement aux premiers jours de la guerre, la Russie a maintenant l’avantage de jouer la défensive et a utilisé les mois d’hiver pour construire un formidable éventail de barrières, de mines et d’autres obstacles pour ralentir les forces ukrainiennes.

« Pour modifier l’équilibre attaque-défense en sa faveur, la Russie a conçu l’un des plus grands systèmes défensifs d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », ont écrit Seth G. Jones, Alexander Palmer et Joseph S. Bermudez Jr. dans une analyse des combats. Vendredi pour le Centre d’études stratégiques et internationales.

Mais dans une guerre qui a défié à plusieurs reprises les prédictions, les rédacteurs du SCRS avertissent que la Russie a ses propres vulnérabilités et que des attaquants ingénieux et motivés ont historiquement surmonté même les barrières de défense les plus redoutables.

« Les fortifications ne valent que ce que les forces qui les défendent », écrivent-ils, ajoutant que la Russie doit retenir les incursions le long d’un front de 600 milles.

Pour leur part, l’armée ukrainienne tente une « opération tactique extraordinairement difficile », selon l’analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre – « un assaut frontal contre des positions défensives préparées, encore compliqué par un manque de supériorité aérienne ».

Mais les forces ukrainiennes ont été renforcées par un flux constant d’armes et de technologies des États-Unis et de leurs alliés. Les blogueurs militaires russes admettent que l’Ukraine a un avantage dans les combats de nuit grâce aux lunettes de vision nocturne fournies par l’Occident.

Il y a également eu de nouvelles preuves dimanche que le gouvernement de M. Poutine n’a pas encore réglé les querelles internes qui ont entravé l’invasion depuis le début.

Yevgeny Prigozhin, le chef franc de la force mercenaire du groupe Wagner, aurait rejeté une nouvelle décision du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, de placer ses combattants sous le contrôle direct du gouvernement.

M. Choïgou a ordonné à tous les « détachements de volontaires » de signer des contrats et de s’enregistrer auprès du ministère, mais M. Prigojine a déclaré que « Wagner ne signera aucun contrat avec Choïgou ».

Et plusieurs analystes ont noté que les modestes réalisations de Kiev à ce jour sont venues alors que l’essentiel de la force d’attaque massive ukrainienne constituée au cours des derniers mois n’est toujours pas entré dans la bataille.

Dans une interview accordée à Radio NV, basée en Ukraine, le stratège militaire Oleksiy Hetman a déclaré : « Ce qui se passe maintenant pourrait être appelé ‘reconnaissance au combat’ – la première étape de l’offensive. » Des avancées rapides et profondes dans les zones tenues par les Russes dans les premiers jours des combats, a-t-il dit, n’étaient pas réalistes.

« Le but était de vérifier les défenses ennemies. Attendons quelques jours et voyons.

– Cet article était basé en partie sur des rapports de services de presse.