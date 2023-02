Les deux nouvelles bombes chaudes de Love Island révélées comme un chasseur de têtes et un beau gosse de 6 pieds 5 pouces

LA villa Love Island est sur le point d’être secouée par l’arrivée d’un beau chasseur de têtes et d’un beau gosse de 6 pieds 5 pouces.

Les deux nouveaux arrivants – Casey et Jordan – sont déjà entrés dans le magnifique lieu sud-africain – quelques heures seulement après la sortie d’une fille.

Jordan Odofin, 28 ans, est un conseiller RH senior de Londres et est prêt à faire bouger les choses.

Il a dit: «Je vais apporter mon fanfaron londonien, peu de garçons de la Villa sont de Londres. Je mesure 6’5 donc je suis grand et j’ai un bon physique. J’ai un bon sens vestimentaire – et apparemment je suis aussi agréable à regarder !

Casey O’Gorman, 26 ans, de Tring, dit qu’il s’est séparé de sa petite amie il y a un an et cherche à s’installer maintenant.

Mais il a admis qu’il pourrait faire des bêtises en disant : « Je serai le garçon le plus effronté de Villa et je me verrai certainement embrasser beaucoup de filles là-dedans ! Donc je suppose, beaucoup de divertissement et beaucoup de drame !

Dans l’épisode de ce soir, les filles reçoivent un SMS qui dit : “Les filles, descendez, soyez glamour et prenez un mimosa alors que Casey et Jordan vous attendent à la piscine #FreshMeat #MorningGlory.”

Les filles ne peuvent contenir leur excitation alors que l’une d’entre elles dit : “Je prends Jordan… vous restez loin.”

Une autre fille dit : « Casey et Jordan, ils vont être en forme.

Alors qu’ils se préparent, l’une des autres filles dit : “Les garçons goûtent à leur propre médecine.”

Leur arrivée signifie que l’un des autres gars sera en danger alors qu’ils se battent pour gagner l’une des filles.

Une source a déclaré à propos de leur arrivée : « Tout le monde a été choqué – les acteurs étaient encore sous le choc du dumping, puis ces deux gars sont arrivés.

“Ils ont tout de suite fait tourner les têtes – les gars qui ne sont pas en couple romantique, comme Spencer, Aaron et Tom, devront commencer à greffer s’ils ont une chance de rester dans la villa.”

L’épisode d’hier soir s’est terminé avec des tensions très élevées alors qu’ils apprenaient que quelqu’un rentrerait à la maison – car les garçons avaient le pouvoir de choisir.

Le recouplage intervient alors qu’un certain nombre de relations dans la villa ont rencontré des problèmes, avec Olivia Hawkins et Tom Clare en venir aux mains pendant l’épisode après avoir appris son baiser secret avec Ellie.

La relation entre le professeur d’éducation physique et de sciences Kai Fagan et la coiffeuse Tanyel Revan est également sur les rochers après qu’il a commencé à flirter avec la nouvelle bombe Samie devant elle.

Cela semble également être la fin entre le conseiller financier Ron Hall, 25 ans, et la maquilleuse Lana Jenkins, 25 ans, après qu’il ait également commencé à poursuivre les choses avec Samie.

Érotème

Une des filles a la botte[/caption]