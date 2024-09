Les deux mondes du shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister

La manière dont ils se sont rencontrés ressemble à l’intrigue d’un film de Hallmark Channel.

Elle était la fille d’Eddie DeBartolo Jr., ancien propriétaire des 49ers de San Francisco et petite-fille de l’homme qui a lancé le concept de centre commercial dans les années 1950. Il était un adjoint du shérif local qui avait travaillé comme chasseur d’hôtel, creusé des fossés et déchargé des camions UPS la nuit avant de se lancer dans la police – et a été embauché comme agent de sécurité pour sa famille à Tampa.

« Il était toujours là », a déclaré Nikki DeBartolo, 49 ans. « Même s’il ne travaillait pas, il était là. »

Le mariage de 14 ans de Nikki DeBartolo et de Chad Chronister, shérif du comté de Hillsborough depuis 2017, fait de lui le plus inhabituel parmi de nombreux autres shérifs des 67 comtés de Floride.

C’est un homme qui a un pied dans deux mondes : un jour, il est sur les lieux d’une fusillade dans la campagne de Ruskin, le lendemain, il est dans un avion privé pour aller pêcher dans les Keys avec son fils. Il est au Super Bowl, aux Espys. Il discute avec le grand footballeur Joe Montana. Les Boyz II Men, des amis de la famille, ont joué devant plus de 200 invités à leur mariage à Palm Beach, et plus tard lors de sa première campagne.

« Il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer », a déclaré Chronister, 56 ans. « Je me souviens avoir mangé du thon et des nouilles ramen pendant mes études. »

Les DeBartolo ont débarqué à Tampa en 2000 à un moment difficile pour la famille : Eddie DeBartolo Jr., dont l’équipe a remporté cinq Super Bowls alors qu’il était propriétaire, a plaidé coupable d’un crime en 1998 : ne pas avoir signalé qu’il avait été extorqué par l’ancien gouverneur de Louisiane Edwin W. Edwards pour obtenir une licence de casino fluvial. DeBartolo a accepté de témoigner contre Edwards, qui a finalement été emprisonné dans une prison fédérale. Tout cela s’est accompagné de menaces de mort pour la famille, a déclaré Chronister.

DeBartolo a installé son entreprise à Tampa, en partie grâce à l’ancien maire Dick Greco, qui avait travaillé pour le père de DeBartolo. Chronister a été embauché pour un travail supplémentaire dans le cadre d’une équipe de sécurité.

Ils sont allés faire les courses, « nous sommes allés faire les courses », a déclaré Chronister.

Il dira plus tard que leur rencontre avec Nikki DeBartolo a été un véritable coup de foudre. Mais ils sont restés amis pendant des années.

Ils avaient tous les deux été mariés auparavant. Ils se sont finalement embrassés, puis ont eu une pause pour qu’elle puisse réfléchir, a-t-il dit. Elle l’a appelé fin 2008 et ils se sont rencontrés sur le parking d’un centre commercial et ont discuté pendant des heures.

Les DeBartolos l’avaient longtemps traité comme l’un des leurs — « mes parents l’aimaient », a-t-elle dit — mais épouser sa fille était une nouveauté, a déclaré Chronister. « Il a fallu un certain temps pour faire la transition », a-t-il dit. « Vous vous asseyez à la table des employés, et soudain, vous vous retrouvez à la table familiale. » Il a demandé à son fils de 6 ans, Asher, de le demander en mariage.

En 2017, lorsque Le shérif David Gee a pris sa retraite de manière inattendue, Chronister a été nommé pour le remplacer sur la recommandation de Gee.

Chronister s’est présenté avec succès à ce poste en 2018 et en 2020, il a été réélu cette année sans opposition.

Un grand événement politique en Floride a également été un moment important de leur mariage.

En 2022, Chronister s’est retrouvé au cœur d’une bataille entre le gouverneur républicain Ron DeSantis et le procureur de l’État de Hillsborough, Andrew Warren, un démocrate progressiste. Le shérif et le procureur de l’État s’étaient qualifiés d’amis, mais Chronister a déclaré qu’il avait des problèmes avec les décisions de poursuite de Warren et les politiques contre la poursuite de certains cas de délits non violents.

Lorsque le gouverneur a annoncé la suspension surprise de Warren, Chronister et d’autres shérifs l’ont entouré lors de la conférence de presse.

Devant les caméras, Chronister a entendu le gouverneur dire que la suspension était également due aux engagements que Warren avait signés avec les procureurs de tout le pays contre la poursuite des affaires impliquant les soins de santé des transgenres ou l’avortement – deux problèmes nationaux importants et controversés.

« Je ne savais pas que cela avait quelque chose à voir avec autre chose que la non-poursuite des délits mineurs jusqu’à ce que (DeSantis) le dise », a déclaré Chronister. Dès que l’affaire fut terminée, il a appelé sa femme, dont il savait qu’elle avait des opinions sur les deux sujets.

Elle a déclaré qu’elle avait pu voir, en regardant son visage lors de la conférence de presse, que c’était une surprise pour lui.

« Je le connais », dit-elle.

Elle travaille avec la Fondation de la famille DeBartolo, qui a fait don de millions de dollars au fil des ans à des causes telles que les vétérans, les enfants et la Humane Society. Le couple est vu ensemble lors de collectes de fonds, de galas et de discours et événements liés au travail.

« Je ne considère jamais ce moment comme acquis », a déclaré Chronister. « Je sais à quel point j’ai de la chance. »

Selon les formulaires de divulgation financière de l’État, sa valeur nette en 2024 était de 24 millions de dollars.

Le fait d’être un couple puissant a suscité des spéculations sur son avenir politique, et pas seulement à son sujet.

Quant à la rumeur selon laquelle il voudrait se présenter à la mairie une fois le second mandat de Jane Castor terminé, il a répondu que non, même s’il est probable qu’il se présentera à nouveau à ce poste.

« J’adore être shérif », a-t-il déclaré. « Quand les gens disent que j’en ai fini avec mon métier de shérif, c’est fini. Je n’ai aucune aspiration à devenir autre chose. »

Cela n’empêche pas les discussions : « Je frémis à chaque fois que quelqu’un me dit : « votre mari devrait se présenter au poste de gouverneur » », a déclaré DeBartolo. « Nous sommes heureux. »

Et quiconque s’interroge sur son avenir politique ne connaît manifestement pas sa peur de parler en public, a-t-elle déclaré.

« J’aime participer à des événements caritatifs et faire ainsi une différence », a-t-elle déclaré. « Mais non. J’aime être à ses côtés. »