Jurgen Klopp n’est pas étranger à courir sur le gazon d’Anfield pour célébrer avec son gardien de but.

Mercredi, cela fera deux ans jour pour jour qu’il a bondi vers Alisson pour célébrer le fait que Jordan Pickford venait de jongler avec le ballon dans la trajectoire de Divock Origi devant le Kop.

Origi a marqué, Klopp a fait un câlin à Alisson, et le simple fait de penser à ce moment ne sert qu’à vous rappeler à quoi ressemblait le football avec les foules.

C’était génial, non? Eh bien, il sera bientôt de retour.

Un plus petit nombre reviendra ce week-end, et ceux d’Anfield pourraient revenir voir le dernier gardien de Liverpool recevoir un câlin de Klopp. Et comme il le méritait.

Caoimhin Kelleher, vingt-deux ans – un gardien de but de « la capacité de jouer au football naturel » a déclaré Klopp après le match – a eu l’opportunité de remplir les chaussures d’Alisson contre l’Ajax.

Une cinquième apparition compétitive à Liverpool pour le jeune né à Cork, et une première en Europe.

Ça s’est plutôt bien passé.