Les deux modèles d’iPhone 16 Pro auront des écrans plus grands

L’iPhone X a représenté un changement majeur dans les conceptions d’Apple – le bouton Accueil et la majeure partie du cadre supérieur ont été supprimés, permettant à l’écran de s’étirer verticalement. Cela a marqué la fin des anciens écrans 16: 9 et 19,5: 9 est devenu le numéro préféré. La série actuelle d’iPhone 14 utilise toujours ce rapport d’aspect et l’iPhone 15 le fera également. Cependant, celui d’après pourrait ne pas l’être.

Selon l’analyste Ross Young, l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max passeront à un format d’image plus grand, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure (20:9 ou 20,5:9, probablement). Les diagonales augmenteront légèrement de 6,1″ et 6,7″ à 6,2X » et 6,8X ».

Notez que nous ne parlons ici que des modèles Pro, la paire vanille suivra ses mises à niveau de quelques années – une île dynamique cette année, un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 2025, probablement un nouveau rapport d’aspect à un moment donné aussi.

Quoi qu’il en soit, sur la base des prédictions de Young, après la série 16, l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max mettra à jour la conception actuelle de Dynamic Island en déplaçant le système Face ID sous l’écran et en ne conservant qu’un petit trou pour la caméra selfie. Cela libérera de l’espace verticalement, mais rendra l’île plus difficile à atteindre.

Source | Via