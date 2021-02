Les deux mises en accusation de Trump retiennent la même leçon: les républicains ne peuvent pas faire confiance à notre démocratie

Un grand total de sept sénateurs républicains.

C’est ainsi que de nombreux membres du soi-disant plus grand organe délibérant du monde étaient prêts à condamner l’ex-président Donald Trump du crime le plus documenté – et peut-être le plus odieux – qu’un président américain ait jamais commis contre notre ordre constitutionnel. Cela ne peut pas être bien pire que d’inciter à une insurrection qui a tué cinq personnes et aurait facilement pu en éliminer plusieurs sinon des dizaines d’autres, y compris les mêmes sénateurs républicains qui ont voté pour acquitter Trump.

Pour être juste, sept c’estsix républicains de plus que ceux qui étaient prêts à condamner Trump lors de son premier procès de destitution, qui portait sur un crime moindre nécessitant également une élimination, également lié à la tentative de Trump de voler les élections de 2020. Mais les leçons des deux mises en accusation étaient les mêmes: on ne peut pas faire confiance au Parti républicain avec notre démocratie.

Bien sûr, nous aurions dû le savoir avant les deux essais. Pourtant, les démocrates n’ont eu d’autre choix que de documenter les crimes graves de Trump pour l’histoire, ainsi que la complicité républicaine dans ces crimes, et espèrent leur faire payer un prix politique pour les deux. Et vous pouvez affirmer que cette stratégie, bien que probablement trop limitée pour saisir la portée monstrueuse des crimes de Trump, a réussi.

L’Amérique a rejeté le Parti de Trump

Sous Trump, les républicains ont perdu la Maison Blanche, la Chambre et le Sénat en un seul mandat – ce qui ne s’est pas produit depuis qu’Herbert Hoover était président. Mais Trump est aussi le premier président moderne quitter ses fonctions avec moins d’Américains employés qu’à son arrivée – ce qui ne s’est pas non plus produit depuis Hoover.

Et il y a eu la pandémie qui a fait plus de 400000 morts aux Américains sous la surveillance de Trump, 40% de ces décès étant évitables, selon les récentes conclusions d’une Commission du Lancet.

Il est donc difficile de dire exactement ce qui a poussé ce pays à rejeter si rapidement le GOP de Trump. Ce qui est clair, c’est que les démocrates ont maintenant moins de deux ans pour faire tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que l’Amérique ne fera jamais face à un autre président qui transformerait une foule meurtrière contre son propre colistier et notre gouvernement.

Nous avons maintenant vu les limites des républicains qui croient avoir une quelconque responsabilité de gouverner, surtout quand un démocrate est président: exactement sept républicains. Mais pour faire presque tout arriver au Congrès, vous avez besoin de 10 sénateurs républicains à cause de l’obstruction systématique du Sénat. En fait, soyons précis. À cause du Filibuster ™ de Mitch.

«Au cours des 87 années écoulées entre la fin de la reconstruction et 1964, les seuls projets de loi arrêtés par des flibustiers étaient des projets de loi sur les droits civils», écrit Adam Jentleson, auteur de «Kill Switch: The Rise of the Modern Sénat and the Crippling of American Democracy. «

Lorsque Mitch McConnell du Kentucky est devenu chef de la minorité au Sénat en 2007, il a commencé à utiliser l’obstruction systématique à un rythme sans précédent dans l’histoire américaine.

Cela donne à une minorité élue par des dizaines de millions d’électeurs de moins un veto effectif sur presque tout ce que les électeurs ont élu Joe Biden et les démocrates à faire. Certains soutiennent que cette duplicité «kill switch» favorise le bipartisme. Mais c’est un canard malade, comme McConnell retardant le procès de Trump pour insurrection et disant ensuite qu’il ne pouvait pas voter pour condamner parce que le procès était trop tard. Ce que fait l’obstruction systématique, c’est s’assurer que les politiques populaires auprès des démocrates et des républicains moyens – vérification des antécédents universels pour les acheteurs d’armes à feu, augmentation du salaire minimum, citoyenneté pour les DREAMers amenés illégalement dans ce pays alors qu’ils étaient enfants – n’ont aucune chance de devenir loi.

Mise en accusation:Dans Donald Trump contre la démocratie, l’acquittement montre la profondeur et le danger d’une pandémie de Trumpisme

Le flibustier retarde même le soulagement essentiel de la pandémie que les électeurs demandent.Alors que de gros morceaux de soulagement seront possibles grâce à un processus obscur appelé réconciliation qui permet aux projets de loi liés au budget d’être adoptés avec seulement 51 des 100 votes du Sénat, le vice-président brisant l’égalité. Mais ce processus déjà long a été retardé des semaines même après que les démocrates aient pris le contrôle du Sénat.

Pourquoi? Filibuster ™ de Mitch.

Dirigés par McConnell, les républicains menaçaient d’obstruction systématique pour faire des demandes avant de céder à la résolution organisatrice qui laissait les démocrates prendre le contrôle. Les demandes de McConnell concernaient principalement la préservation de son obstruction systématique, dont il s’était déjà débarrassé pour ce qui lui tenait le plus à cœur – les juges de la Cour suprême. Si vous pensez qu’il veut maintenir l’obstruction systématique parce qu’elle aide les démocrates, veuillez ne plus jamais utiliser de machinerie lourde.

Ne laissez pas GOP consolider ses gains

Les républicains sont déjà dans un processus de gerrymandering partisan extrême, ce qui rend presque impossible pour les démocrates de gagner la Chambre ou la plupart des maisons de l’État. Le Sénat est construit pour profiter aux États plus ruraux que les républicains dominent désormais. Et si les démocrates laissent l’obstruction systématique devenir des menottes en ciment, ils ne pourront pas réparer la démocratie. Ils ne pourront pas adopter une nouvelle loi sur le droit de vote, ou le For the People Act pour réformer les élections pour le 21e siècle, ou un État pour Washington, DC et Porto Rico.

Mitch’s Filibuster ™ empêche tout cela ou tout ce qui pourrait aider la démocratie. C’est la garantie de Mitch.

C’est l’heure du hardball:Soyons réalistes. Joe Biden, les démocrates et l’Amérique ont besoin de résultats bien plus que d’unité.

Tout le monde sait que les Sénateurs démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema ont assuré à McConnell qu’ils seraient le vent sous son Filibuster ™. Mais Sinema n’a qu’à regarder son état d’origine, l’Arizona, où les législateurs républicains ont introduit 34 billets rendant plus difficile le vote parce que les démocrates y sont soudainement compétitifs, de savoir que ses électeurs ont besoin d’une nouvelle loi sur le droit de vote si elle veut un autre mandat. Et Manchin doit décider s’il veut entrer dans l’histoire en tant que seul démocrate capable de gagner en Virginie-Occidentale, ou en tant que sauveur d’un État qui a continué à faire des hémorragies dans les emplois du charbon sous le Trump allaitant.

Ces deux sénateurs doivent être convaincus. Rien n’est plus important. Nous ne pouvons pas laisser les républicains laisser Trump tenter de voler les dernières élections, puis continuer à balayer les élections pour le reste de cette décennie et au-delà.

Sept républicains ne suffisent pas. L’obstruction systématique doit disparaître, ou la démocratie le fera.

Jason Sattler, un écrivain basé à Ann Arbor, Michigan, est membre du conseil des contributeurs de USA TODAY et animateur du podcast « The GOTMFV Show ». Suivez-le sur Twitter: @LOLGOP